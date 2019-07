Dia do Bombeiro é comemorado com homenagens em Umuarama

A cerimônia contou com a participação de bombeiros de Umuarama, Altônia e Cruzeiro do Oeste (Foto: Alex Miranda/THN)

UMUARAMA – Durante a manhã de terça-feira (2) foi realizada no quartel do 6º Subgrupamento de Bombeiros Independente de Umuarama, uma solenidade alusiva ao Dia Nacional do Bombeiro, comemorado em 2 de julho. A cerimônia contou com a participação de bombeiros de Umuarama, Altônia e Cruzeiro do Oeste; representantes da Polícia Militar e da Polícia Ambiental; vereadores, como Noel do Pão (presidente da Câmara Municipal), Maria Ornelas e Deybson Bittencourt; além de representantes do poder público municipal.

Na ocasião, alguns integrantes do Corpo de Bombeiros foram homenageados pelos serviços prestados nos últimos anos, como aqueles que, ainda neste mês, integrarão a reserva remunerada dos bombeiros.

Um deles é o 2º Sargento Romilson da Silva, de Cruzeiro do Oeste, que completa 35 anos de trabalho neste ano. Para o sargento, o mérito recebido é uma forma de recompensa pelas ações realizadas durante a profissão.

“A partir dos próximos meses não poderei mais usar a farda e receber essa premiação então, neste momento, é como se fosse um carinho recebido. Guardo com boas lembranças o período vivenciado no Corpo de Bombeiros. Agora é o momento de seguir em frente sem esquecer o que já conquistei até aqui”, ressalta. O sargento Joelson também foi agraciado com uma medalha militar, de prata, pelos serviços realizados na instituição.

Reconhecimento

O major Andrey Falkner, comandante dos bombeiros de Umuarama participou da cerimônia, ressaltando a importância do dia 2 de julho. “O dia é propício para reconhecer o trabalho dos bombeiros. Não é fácil exercer esse trabalho no dia a dia, precisa ter espírito de doação ao próximo e atitudes feitas com o coração, pois os bombeiros estão constantemente atendendo a pessoas em momento de fragilidade”, fala Falkner.

Resgate

Entre os serviços prestados pelos bombeiros, além do combate à incêndios e socorro às vítimas de acidentes ou ferimentos gerados por atos de violência, está também o salvamento e resgatem tanto de pessoas quanto de veículos. Na tarde da segunda-feira (1) uma equipe de salvamento composta por mergulhadores participou da retirada de um veículo Fiat Punto, modelo Attractive, de ano 2013, preto, com placas de Douradina. O carro estava no fundo de um rio, entre Douradina e Ivaté depois de um acidente de trânsito envolvendo outros dois veículos na tarde do domingo (30).

A motorista do Fiat conseguiu sair do carro mesmo depois de submerso e foi levada a um hospital com ferimentos leves. A retirada do carro aconteceu na tarde da segunda-feira.

Oficial

O Dia Nacional dos Bombeiros foi instituído oficialmente por um decreto federal em 1954 pelo então presidente do Brasil Getúlio da Vargas, que reconheceu o valor e a bravura dos socorristas. No entanto, a data é lembrada desde 1856, quando através do Decreto Imperial n° 755, criado por Dom Pedro II, o primeiro Corpo de Bombeiros do país foi instituído: o Corpo de Bombeiros Provisórios da Corte.