Dia de Campo deve reunir mais de 800 agricultores nesta semana

A Plantar prepara um dia de campo especial para a próxima semana. Nos dias 04 e 05, cerca de 800 agricultores e técnicos devem participar do Dia de Campo 2019. O evento será realizado na Fazenda Plantar, antiga sede da Coodetec (BR 467, km 98 – Cascavel/PR) e apresentará as melhores opções em sementes de soja e milho, ainda soluções inovadoras para as culturas.

O circuito técnico “Seu caminho para alta produtividade” tem em cada estação um tema diferente, entre eles, manejo do perfil de solo. “Vamos mostrar como o manejo do perfil de solos pode impactar no desenvolvimento da cultura no caso de um estresse hídrico, por exemplo, apontando os benefícios que um maior enraizamento pode trazer para a produtividade”, adianta o Gerente Comercial e Marketing, Thiago Bortoli.

Outras estações abordarão temas como qualidade e proteção de sementes, as novidades dos microorganismos na agricultura, nutrição, manejo e construção de plantas. Segundo Bortoli, será possível acompanhar e entender melhor como os micronutrientes impactam na proteção e construção da planta. Ainda as formas mais adequadas de manejo para o aumento da produtividade.

O consultor e engenheiro agrônomo Jorge Verde estará no evento. Ele conduzirá uma das estações do circuito e estará disponível, durante o dia para atender os participantes. “Aproveite a oportunidade para compartilhar experiências e bater um papo comigo e com a equipe técnica da Plantar no espaço para interação com especialistas e parceiros”, convidou Jorge Verde.

P200 – Para fechar o circuito o tema escolhido foi agricultura de precisão e o programa P200. Conforme o gerente de nutrição da Plantar, Carlos Roberto Espires o P200 é um serviço diferenciado que envolve diagnóstico de solo, escolha da semente adequada, com vigor e germinação, dentro dos padrões exigidos, para que possam expressar todo seu potencial produtivo, nutrição das plantas, entre outros. “Esse programa foi criado em 2012 e já atende boa parte dos nossos clientes que querem alcançar maiores resultados, com produtividades sustentadas e custos de produção viáveis. Com base nos resultados que já alcançamos, queremos ampliar a participação dos agricultores.”

Negócios – No evento, as empresas parceiras também farão lançamentos de cultivares e híbridos para a próxima safra, com as características agronômicas desejadas pelos produtores. Os participantes poderão aproveitar as ofertas comerciais exclusivas do balcão de negócios, tanto para as culturas de verão, quanto para as culturas de milho safrinha e trigo.

Programação – A programação, que inicia 8h e vai até às 17h, se repete nos dois dias, com almoço gratuito, no local. Faça a inscrição no link www.plantarnet.com.br/diadcampo2019