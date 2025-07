Sobretaxa pode custar ao setor de carne bovina do Brasil US$ 1,3 bi no 2º semestre

Cascavel e Paraná - US$ 1,3 bilhão. Esse é o montante que o Brasil poderá deixar de faturar no segundo semestre deste ano, caso a sobretaxa de 50% dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, entre os quais a carne bovina, se confirme a partir de 1º de agosto. A informação é da Abrafrigo (Associação Brasileira de Frigoríficos). Se a medida persistir nos próximos anos, as perdas anuais podem chegar a US$ 3 bilhões.

As exportações brasileiras de carnes e subprodutos bovinos para os Estados Unidos somaram US$ 1,287 bilhão no primeiro semestre deste ano, quase o dobro do registrado no mesmo período de 2024, com alta de 85,4% no volume embarcado. Os principais itens vendidos foram cortes de carne bovina desossados congelados, sebo, carnes enlatadas e carnes frescas ou refrigeradas. Juntos, esses produtos impulsionaram a balança comercial do setor e reforçaram a relevância do mercado americano para a indústria brasileira.

No entanto, as projeções da Associação Brasileira de Frigoríficos apontam que a taxação anunciada pelo governo de Donald Trump pode gerar um aumento entre 111% e 384% no valor dos impostos pagos por tonelada destes produtos, o que tornaria inviável a continuidade das vendas ao mercado norte-americano. O impacto direto seria uma retração nas exportações e um prejuízo relevante para a balança comercial do Brasil, em um momento em que o setor vinha registrando resultados expressivos.

Para o presidente da Abrafrigo, Paulo Mustefaga, a taxação americana afetará essa cesta de produtos, e não só a carne bovina em si. Há uma preocupação especial com o sebo bovino, cujos embarques para os EUA representam quase 100% do mercado atual. Para calcular o impacto total, a entidade considerou o preço médio de exportações desses itens, volumes e receitas obtidos nos últimos seis meses, e simulou a aplicação das tarifas de 50% no restante de 2025 e nos anos seguintes.

No caso das carnes desossadas, frescas, refrigeradas ou congeladas, a Abrafrigo destaca que o Brasil integra uma cota global de 65,8 mil toneladas, compartilhada com outros países. No entanto, apenas no primeiro semestre de 2025, os frigoríficos brasileiros já embarcaram quase 150 mil toneladas para os Estados Unidos — volume 2,5 vezes superior à cota permitida. Isso demonstra que a maior parte das vendas já é realizada com o pagamento da tarifa extracota. Para produtos como carne em conserva e sebo bovino, não há limites de cotas tarifárias.