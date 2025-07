Arroba do boi em queda livre na região Oeste por conta da ameaça de tarifaço

Cascavel e Paraná - Enquanto o governo brasileiro promove um “tímido diálogo” quanto ao tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros, as cadeias produtivas já sentem os primeiros reflexos da medida que, se não prorrogada, entrará em vigor em 1º de agosto. As cadeias produtivas das carnes de boi e de peixe reduziram seus abates para fins de exportação aos americanos. Estimativas dão conta de que se a taxação for mantida, o Brasil perderá US$ 42 bilhões entre 2025 e 2026. Mais que a perda econômica, a da cadeia produtiva é a pior parte na avaliação do presidente da Faesp (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo), Tirso Meirelles.

Em entrevista à reportagem do Jornal o Paraná, o presidente da Padrão Beef, pecuarista Lindonez Rizzotto, admitiu que a arroba do boi na região Oeste do Paraná, desde o anúncio do tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros, está com preço em “queda livre”. De R$ 312,00 há uma semana, ontem (16) já estava sendo comercializada a R$ 300. “Somente nesta quarta-feira, o preço da arroba na região Oeste caiu R$ 5”, disse. Segundo ele, esse reflexo nos preços é atribuído ao novo comportamento dos frigoríficos. E a tendência é de baixar ainda mais enquanto há ocorrer um resultado mais sólido envolvendo a negociação entre Brasil e Estados Unidos.

Foto: Mapa/Istock

Negócios travados

O anúncio de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros pelos Estados Unidos, somada aos 26% já existentes para a carne bovina, elevou a cautela no setor pecuário. A medida ainda não entrou em vigor, mas o mercado já sente os efeitos: os negócios estão travados com a indústria fora das compras. Os EUA são hoje o segundo maior destino da carne bovina brasileira. Se a nova tarifa for implementada, o produto nacional perde competitividade e tende a ser redirecionado para outros mercados, o que demanda tempo e ajustes.

As exportações de carne bovina fresca, congelada ou refrigerada do Brasil renderam US$ 269,931 milhões em julho (4 dias úteis), com média diária de US$ 67,483 milhões, de acordo com a Secex (Secretaria de Comércio Exterior). A quantidade total exportada pelo País chegou a 48,715 mil toneladas, com média diária de 12,178 mil toneladas. O preço médio da tonelada ficou em US$ 5.541,00. Assim, em relação a julho de 2024, houve alta de 48,4% no valor médio diário da exportação, ganho de 18,1% na quantidade média diária exportada e avanço de 25,7% no preço médio.

Argentina

A taxação de 50% dos produtos brasileiros pelos EUA pode beneficiar o setor de carnes da Argentina, diz relatório da Rosgan, mercado de gado da Bolsa de Rosário.

Segundo a Rosgan, uma possível disrupção comercial entre Brasil e Estados Unidos geraria um vácuo nesse mercado. Isso poderia representar, por um lado, uma oportunidade para que a Argentina coloque parte de sua produção; mas, por outro lado, também uma ameaça em relação a outros destinos, dada a agressividade com que o Brasil provavelmente buscará realocar seus excedentes no restante do ano, indicou o relatório.

Se forem confirmadas as negociações de um acordo tarifário diferenciado com o governo argentino por ora, apenas rumores, a possibilidade de conquistar uma maior participação na cota de exportação para o mercado norte-americano permitiria aumentar substancialmente o valor por tonelada exportada, em comparação com o que atualmente é pago pela China, segundo o relatório.