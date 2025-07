Cascavel debate as oportunidades do Novo Código Florestal

Cascavel e Paraná - A APEPA (Associação Paranaense de Planejamento Agropecuário) realiza no próximo dia 22 de julho, a partir das 14 horas, o evento “Oportunidades do Novo Código Florestal”, com apoio da FEAPR (Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná) e do CREA-PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia). A programação será na sede da AREAC (Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel), localizada na Rua Paranavaí, 1370, bairro Pacaembu, em Cascavel (PR).



Voltado a profissionais e empresas de agronomia, o encontro pretende discutir temas centrais para a gestão ambiental das propriedades rurais, com foco nas oportunidades abertas a partir da modernização da legislação ambiental brasileira. Entre os temas que serão debatidos estão: Novo Código Florestal, Ratificação de imóveis na Faixa de Fronteira, Compensação Ambiental (Reserva Legal), Crédito de Carbono e Infrações Ambientais.

Oportunidades e o Novo Código Florestal



O evento contará com a participação do advogado Alber Marcelo Ferreira, especialista em Direito Ambiental e com vasta experiência em consultoria jurídica para o agronegócio.

Segundo Alber Ferreira, a proposta da palestra é esclarecer a aplicação prática do Novo Código Florestal, permitindo que o produtor rural compreenda as mudanças na legislação e possa atuar de maneira mais assertiva e segura.



“Essa palestra é sobre a interpretação do Novo Código Florestal para que o agricultor tenha o conhecimento da legislação atual. Hoje, muitos produtores ainda seguem normas ultrapassadas, ligadas a legislações antigas. O Novo Código veio justamente para simplificar diversos processos. Questões que antes dependiam de órgãos ambientais, hoje são de caráter declaratório”, explica o especialista.