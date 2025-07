Exportações do Paraná também estão ameaçadas, alerta Ortigara

Paraná - O anúncio feito pelo presidente americano Donald Trump, de impor uma tarifa adicional de 50% sobre os produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos a partir de 1º de agosto, gerou forte reação nos bastidores da economia e da política brasileira e paranaense. A medida, ainda cercada de incertezas quanto aos detalhes práticos e alcance, foi recebida com surpresa pelo governo brasileiro. Em entrevista concedida à equipe de reportagem do Jornal O Paraná, o secretário estadual da Fazenda e ex-secretário estadual da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, comenta que a decisão tem caráter eminentemente político e não apenas comercial.

“Interpretamos basicamente como um gesto político e não meramente comercial”, avalia Ortigara. “O que está em jogo é uma medida retaliatória, bem ao estilo do presidente norte-americano, no sentido de marcar posições, confrontar contra a intenção dos BRICS, anunciada recentemente, de pouco a pouco desembarcar do dólar como moeda principal das relações internacionais”.

Segundo Ortigara, esse tipo de atitude não é inédita no histórico da política americana recente, sobretudo sob a liderança de Trump, conhecida por seu tom beligerante nas relações comerciais. Contudo, mesmo com o histórico de medidas protecionistas e de pressão por parte dos Estados Unidos, a surpresa no governo brasileiro se justifica pelo teor agressivo e abrangente da decisão.

“Alguns até refutam isso como uma medida tresloucada, fora de padrão, sem precedentes. Porque o mundo vem, desde o Acordo de Marrakech, lá nos primórdios do GATT, depois com a criação da OMC (Organização Mundial do Comércio), numa linha de maior liberdade comercial, menos tarifa, mais eficiência, mais capacidade competitiva. E tudo isso é regulado”, lembra Ortigara.

Impacto da tarifa

O impacto da nova tarifa, caso realmente se confirme nos moldes anunciados, tende a ser pesado sobre diversos setores da economia, em especial aqueles que têm forte presença no mercado norte-americano. O secretário cita o agronegócio, a indústria de base e setores como o florestal, petrolífero e siderúrgico como os mais expostos aos efeitos da medida.

“Fato é que se trata de um embate político dos dois grupos radicais do Brasil, esquerda e direita. A ala direita tem a simpatia do governo americano e, em resumo, pode trazer muita complicação para a gente no Paraná e no Brasil. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, com um fluxo de 40 bilhões de dólares por ano”.

O Paraná, destaca Ortigara, será um dos estados mais diretamente atingidos, dada a sua expressiva pauta de exportação em produtos que integram a lista passível de taxação, como a carne bovina, o setor florestal (madeira serrada, laminada, painéis, papel e celulose), o café, o açúcar, o suco de laranja e o etanol. A aviação, com forte presença da Embraer, e a indústria petrolífera também aparecem na lista dos mais vulneráveis no Brasil.

“Temos algumas cadeias que são importantes, notabilizadas pelo comércio forte de petróleo, setor siderúrgico, de aviões por meio da Embraer. Mas do ponto de vista mais geral, o setor florestal, que o Brasil é um grande fornecedor, que não tinha uma tarifa relevante e agora passa a ter 50%. Sobre a carne bovina, somos um importante supridor dos americanos”.

Golpe duro e “cacetada”

Para Ortigara, a imposição de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros é um golpe duro, uma verdadeira “cacetada”, nas palavras do próprio secretário. Trata-se, segundo ele, de um obstáculo que exigirá ainda mais eficiência, qualidade e competitividade das empresas brasileiras que desejam permanecer no mercado americano.