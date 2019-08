A delegacia de homicídios prendeu na tarde dessa sexta-feira (09) o autor dos disparos que mataram Matheus Henrique Mattoso Amaro, no Conjunto Riviera em Cascavel na madrugada do dia 28 de julho.

Ele foi alvejado na boca e o tiro transfixou a cabeça do jovem que morreu no HU no dia 31 de julho. Matheus havia saído da Cadeia Pública de Cascavel um dia antes do crime, ele era suspeito de participação em furto e tráfico de drogas.