DH investiga morte de ex-detento

A Delegacia de Homicídios de Cascavel investiga a morte de Gilson José da Silva, de 32 anos. Ele foi morto na noite de quarta-feira, entre as Ruas Nereu Ramos e Manaus, no Jardim Claudete, em Cascavel, com três tiros.

Gilson tinha passagens por roubo e tráfico de drogas e havia recém saído da PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel), onde estava preso.

A polícia acredita que o assassinato tenha relação com os crimes praticados pela vítima.

Denúncias podem ser repassadas pelos telefones 190 e 197 de forma anônima.

Essa é a décima morte violenta registrada em Cascavel este ano. Foram nove homicídios e um feminicídio. No mesmo período do ano passado, já haviam sido registradas 18 mortes violentas na cidade.