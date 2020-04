Detran Paraná coloca no ar novo portal de serviços

O Detran-PR (Departamento de Trânsito do Paraná) subiu ao ar nessa segunda-feira (27) o seu novo site, ele foi refeito para ser um portal de serviços, para aqueles que buscam mais praticidade sem sair de casa.

NOVIDADES – Com o visual mais claro, o portal traz logo no início uma grande barra de pesquisa onde o cidadão pode digitar o serviço que procura. Logo abaixo, há ícones com os principais serviços em destaque, ou os mais recentes adicionados ao portal.

Há, ainda, mais seis destaques que são alterados automaticamente pelo sistema, de acordo com os serviços mais buscados pelos usuários. Só nas páginas iniciais do site, o cidadão tem quatro opções de busca pelo serviço desejado.