Detento faz exposição de arte no corredor do HU

O trabalho de arte feito por Agenário Bento Cabral está em exposição nos corredores do HU (Hospital Universitário) de Cascavel. O detalhe é que o artista é detendo da PIC (Penitenciária Industrial de Cascavel). E as peças foram criadas a partir de restos de ferragens do próprio hospital.

Agenário é um dos detentos que trabalham no HU por meio de um convênio mantido com a PIC.

Ele expõe 35 peças feitas com ferro e correntes. A exposição pode ser vista por funcionários, pacientes e acompanhantes. A iniciativa é da Direção Administrativa do HU, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e a direção da PIC.

Metalúrgico há 20 anos, o detento transformou o tempo de privação da liberdade em pura inspiração. As obras são produzidas com restos de ferragens que ele começou a ter acesso com o trabalho no hospital. “A inspiração veio da ideia de reutilizar esses restos. A primeira obra foi uma moto produzida com ferros e correntes e depois outras foram surgindo”.

Agenário afirma que a arte deu um novo sentido à sua existência: “É um motivo, pois todas as peças fiz nas minhas horas de descanso do trabalho na PIC”.

Segundo ele, o trabalho no HU aumentou a sua inspiração, melhorou sua autoestima e deu uma coragem singular em fazer da arte um motivo para a vida.

A exposição terá duração de 40 dias.

Pelo convênio com a PIC, 12 detentos trabalham na manutenção do complexo hospitalar. O próprio HU é responsável pelo transporte do grupo.