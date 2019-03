Projeto de atualização tecnológica da Itaipu é apresentado às empresas pré-qualificadas

Mais uma fase do projeto de atualização tecnológica da Itaipu Binacional está sendo apresentada aos representantes das empresas pré-qualificadas antes do processo de licitação. A apresentação começou na quarta-feira (27) e será concluída nesta quinta (28), em um workshop na margem paraguaia da usina, em Hernandárias. Durante o evento está sendo apresentado um detalhamento do projeto. É a última etapa antes do lançamento do edital da segunda fase, que deve acontecer em breve.

Com 20 unidades geradoras, a expectativa da Itaipu é atualizar os sistemas de duas unidades geradoras por ano. Inicialmente, o foco do projeto está nos sistemas de controle, proteção, supervisão, regulação, excitação e monitoramento das unidades geradoras e subestações, como placas de circuitos, sensores e medidores, entre outros, que estão espalhados por vários quilômetros ao longo da casa de força, barragem, subestações e vertedouro.

A estimativa é que todo o processo de modernização seja concluído entre dez e 14 anos, sem prejuízo para a produção de energia por Itaipu. O investimento estimado é de US$ 660 milhões para todo o processo.

Segundo o diretor-geral brasileiro da Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, a atualização tecnológica dará condições para a usina continuar na vanguarda dos altos índices de produção sustentável de energia, promovendo o desenvolvimento do Brasil e do Paraguai. “Todo esse processo requer uma ampla estruturação da gestão do conhecimento, para que esse legado fique para essa e as futuras gerações do nosso corpo técnico e, também, de quem busca aprender com a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta.”

Objetivo

O workshop tem como objetivo transmitir o máximo de detalhes sobre o projeto de atualização tecnológica às empresas interessadas, assegurando que todas recebam as mesmas informações, sem qualquer tipo de privilégio. A proposta é que o processo seja o mais aberto possível e que toda a informação seja repassada de forma igualitária.

O documento que reúne todas as especificações levou dois anos para ser concluído, em um contrato com as empresas WorleyParsons/Inconpar, e tem seis mil páginas. A Diretoria Técnica da Itaipu espera que as empresas aproveitem essas apresentações, pois esse é um projeto altamente complexo, que vai exigir uma gestão muito cuidadosa e detalhada.

Representaram a Itaipu na abertura do workshop o superintendente adjunto de Engenharia, Jorge Habib; o diretor técnico executivo, Mauro Corbellini; o diretor técnico, José María Sánchez Tilleria, além de superintendentes e gerentes da Diretoria Técnica e empregados envolvidos com o projeto de atualização tecnológica. Entre eles, Angelo Mibielli e Julio Cesar Montanía Escobar, que fizeram a apresentação inicial. Estiveram presentes também os conselheiros Crecencio Molinas Lugo e Osvaldo Roman Romei.

Atualização tecnológica

Para a atualização tecnológica, uma equipe multidisciplinar composta por engenheiros brasileiros e paraguaios da própria usina vem coordenando com as demais áreas da empresa diversos estudos ao longo dos últimos anos.

A primeira etapa tem duração prevista de quatro anos e abrange a elaboração dos projetos executivos, fabricação, testes em fábricas, modernização dos sistemas das salas de controle e ensaios locais, para só então avançar para a próxima fase: a parada das unidades geradoras. Cada unidade que passar pelo processo precisará ficar parada enquanto for atualizada.

Qualificadas

O primeiro workshop, realizado em outubro de 2017, foi estritamente técnico, apresentando um escopo mais abrangente do projeto a 140 empresas ligadas à área. Nesse momento, destacou-se que o processo de licitação foi dividido em três lotes: o de número um, voltado às empresas e consórcios estabelecidos no Brasil, e os de números dois e três, para os estabelecidos no Paraguai.

No ano seguinte, também em outubro, um novo workshop reuniu as 21 empresas mais diretamente interessadas no escopo da atualização. Os temas abordados nessa etapa foram tanto de caráter técnico como jurídico.

No final de 2018 foi encerrada a etapa de pré-qualificação e somente as empresas que tiveram toda a documentação aprovada foram consideradas habilitadas e convidadas para esse terceiro encontro. Pelo lote número um, foram três consórcios qualificados: Andritz-ABB, CATI (Voith, Siemens e Trctebel) e GE (GE Hydro, Grid Soluções). Para o segundo lote, qualificaram-se o Consórcio Alto Paraná, Concret Mix S.A., Tecnoedil S.A. e Consórcio Proel-Ingelmec. Os consórcios qualificados do terceiro lote são Rieder & Cia. e Consorcio de Ingeniería CIE S.A.

A Itaipu

Com 20 unidades geradoras e 14 mil MW de potência instalada, a Itaipu Binacional é líder mundial na geração de energia limpa e renovável, tendo produzido, desde 1984, mais de 2,6 bilhões de MWh. Em 2016, a usina brasileira e paraguaia retomou o recorde mundial anual de geração de energia, com a marca de 103.098.366 MWh. Em 2018, a hidrelétrica foi responsável pelo abastecimento de 15% de toda a energia consumida pelo Brasil e de 90% do Paraguai.