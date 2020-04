Desafio quer arrecadar 100 mil máscaras caseiras para doação

Inspirado no movimento global #Masks4All (máscaras para todos), que incentiva a produção de máscaras caseiras na luta contra o avanço do novo coronavírus, o Desafio Máscara do Bem foi lançado nesta semana, em Curitiba, e tem como objetivo doar 100 mil máscaras para entidades filantrópicas de Curitiba que atendem pessoas mais vulneráveis ao vírus, como idosos e pacientes com doenças respiratórias e diabetes. A iniciativa tem o apoio do Vale do Pinhão, da Prefeitura e Agência Curitiba de Desenvolvimento.

Criado pelo fundador da startup curitibana Ei Tools, Mark Pinheiro, o movimento já está recebendo as doações pelo site Desafio Máscara do Bem. Após a pessoa se inscrever on-line, voluntários do movimento vão agendar uma data para buscar as máscaras caseiras.

Para ser eficiente como uma barreira física, a máscara caseira precisa seguir algumas especificações, como ter pelo menos duas camadas de pano e ser de uso individual

Doações

No site do Desafio Máscara do Bem também é possível fazer doações para que organizações não-governamentais parceiras também possam confeccionar máscaras. Os valores serão repassados através da plataforma da startup curitibana Pólen.

Cris Alessi, presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, explica que o Vale do Pinhão apoia o Desafio Máscara do Bem por também estar mobilizado no combate à pandemia.