DER-PR ergue marco zero do Contorno de Pato Branco

Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) está em processo de finalização do marco zero do Contorno de Pato Branco. O viaduto erguido sobre a BR-158 está 75% concluído e representa o início da obra, que irá desviar o tráfego de veículos de grande porte da cidade para a PR-493. O término da obra viária na região sudoeste do Estado está previsto para o final de 2019. - pato branco, 04/04/2019 - Foto: Divulgação Prefeitura de Pato Branco