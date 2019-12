Depen realiza operação de revista na Penitenciária de Cruzeiro do Oeste e frusta fuga em andamento

Durante todo o mês de dezembro, o Depen (Departamento Penitenciário) por meio da Coordenação Regional de Maringá, realiza diversas operações de revista geral e intervenção nas unidades prisionais da região. As operações ocorrem de forma integrada, visando combater o crime organizado nas unidades penais, prevenir fugas e apreender materiais ilícitos.

Uma dessas operações ocorreu nesta quarta-feira (11), quando agentes penitenciários do SOE (Setor de Operações Especiais) de Maringá, do GSI (Grupo de Segurança Interna) e da PECO (Penitenciaria Estadual de Cruzeiro do Oeste) realizaram uma operação de busca e revista geral na unidade. Na revista estrutural, foi identificado um trabalho de fuga em andamento em uma das celas. A parede da carceragem, que tinha sete custodiados, já tinha vários buracos aparentes.

Com a operação, foram autuados três presos por atos de indisciplina na penitenciária, além dos presos na cela danificada pela tentativa de fuga. Todos irão responder um procedimento administrativo disciplinar. Após a revista geral, foram apreendidos: cinco aparelhos celulares, duas baterias para celular, dois carregadores para celular, uma serra, quatro barras de ferro e outros materiais não permitidos.

OUTRAS AÇÕES – A Cadeia Pública de Cianorte passou pela operação de revista na última segunda-feira (09). Na unidade, foram apreendidos sete celulares, sete baterias, cinco carregadores e três chips para celular, um pedaço de serra, sete estoques (facas artesanais) e ainda 248,3 gramas de maconha.

Já na Cadeia Pública de Paranavaí e nas penitenciárias de Maringá, além de apreender 14 aparelhos celulares, um bateria para celular, seis carregadores para celular, três fones de ouvido, os agentes cumpriram 15 mandados de prisão em uma ação em apoio ao Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (GAECO).