Dentista: um aliado na luta contra o câncer

Em março de 2016, a pequena Julia Mota Martins tinha só 7 anos e já se via diante de uma batalha e tanto: enfrentar uma leucemia. A família de Cascavel buscou tratamento em São Paulo, precisou se deslocar várias vezes de uma cidade para outra, até que a rotina intensa de procedimentos exigiu que se mudassem para a frente do hospital paulista.

Ao longo de quase três anos de luta contra o câncer, além dos oncologistas, um profissional, em especial, foi fundamental para que Julia pudesse seguir com o tratamento sem maiores complicações: o dentista.

Mantê-la com a saúde bucal impecável foi essencial para que a pequena pudesse passar pelo transplante de medula óssea sem sofrer consequências graves. “Ela tinha que estar com a boca totalmente tratada, não podia ter nenhuma bactéria porque isso poderia tomar conta do organismo por inteiro. Então sempre foi essencial fazer o acompanhamento odontológico. Durante o tratamento também foram feitas aplicações de laser na boca dela e isso reduziu bastante o surgimento de mucosite”, comenta Taiane Mota, farmacêutica e mãe da Julia.

Tardio

Os benefícios poderiam ter sido ainda maiores se os cuidados com a saúde bucal tivessem começado antes. A paciente precisou iniciar as quimioterapias com agilidade e só cerca de seis meses depois foi possível ter um atendimento odontológico do próprio hospital. “Demoramos para voltar para Cascavel e quando voltamos ela já estava com mais de cinco cáries, porque a quimioterapia tem esse reflexo de enfraquecer os dentes. Teve uma vez que ela teve que fazer oito obturações. Foi bem cansativo, tínhamos que controlar quando a plaqueta estava boa ou não para fazer as obturações. Se ela tivesse, desde o início, começado com o acompanhamento com dentista, teria sido mais tranquilo”, complementa Taiane.

A vida sem o câncer

Hoje, aos 10 anos, Julia está liberada do tratamento, vivendo sem o câncer, mas precisa continuar com cuidados rigorosos com a saúde bucal e encontrou em Cascavel uma clínica especializada para isso, que vai atendê-la rotineiramente para remover infecções, controlar a higiene, iniciar avaliação ortodôntica e dar sequência nas extrações, tudo com aval do médico oncologista que a acompanha. “Para ela vai ser espetacular tratar aqui sem precisar ir para São Paulo”, comemora a mãe da paciente.

Esse é um de diversos exemplos de pacientes que alcançaram resultados mais satisfatórios no tratamento contra o câncer por conta do acompanhamento correto de um dentista: “Quero dar condições para que mais pessoas continuem o tratamento oncológico sem terem que interrompê-lo por conta de uma lesão bucal. Com terapias de suporte simples e acessíveis podemos trabalhar de forma preventiva e minimizar o efeito das quimioterapias e radioterapias em pacientes de todas as idades”, explica Marciane Silvestro Fiori, cirurgiã-dentista que atua em Cascavel especificamente com pessoas em tratamento contra o câncer.

Quem é

Marciane Silvestro Fiori é cirurgiã-dentista formada pela Unioeste. Atualmente cursa especialização em Odontologia Hospitalar pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, em São Paulo, além de habilitação em Laserterapia.

Dúvidas frequentes sobre cuidado bucal infantil

Desde cedo, além de todos os cuidados que a criança exige, os pais precisam cuidar também da saúde bucal dos pequenos. Com o objetivo de esclarecer as principais dúvidas de pais e responsáveis, o odontopediatra e consultor da GUM, Fábio Bibancos, responde algumas perguntas sobre cuidado bucal infantil:

Bebês precisam de higiene bucal?

Existe muita dúvida sobre como deve ser feita a higiene bucal em bebês. Deve ser iniciada por volta dos 6 meses de idade com o aparecimento dos primeiros dentes. Após o nascimento deles, a higienização já pode ser feita com escova pequena, adequada à idade da criança, e gel dental, em quantidade equivalente a um grão de arroz.

Os pequenos precisam usar um creme dental específico?

As crianças devem fazer uso de cremes dentais desenvolvidos para elas. O flúor presente em géis dentais infantis é importante para prevenir cáries e o desgaste do esmalte do dente. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que a substância seja usada após o nascimento dos dentes molares. “Mas é necessário dosar bem a quantidade de gel dental usado na escovação. Em crianças de até 3 anos a quantidade deve ser equivalente a um grão de arroz. Dos 3 aos 6 anos a quantidade indicada é referente a um grão de ervilha”, orienta.

A partir de qual idade as crianças devem usar o fio dental?

O fio dental deve ser usado em crianças a partir do contato entre dois dentes vizinhos, o que normalmente ocorre por volta dos dois anos de idade. O uso é primordial para manter a saúde bucal e prevenir a cárie. Hoje em dia já existem produtos como os flossers, fios dentais com haste, que auxiliam as mães a fazerem a limpeza interdental dos filhos.

As crianças devem ter seus próprios itens de higiene bucal?

Sem dúvida! Os pequenos devem usar itens desenvolvidos para o tamanho e a necessidade deles. Há géis dentais e flossers infantis saborizados, sem ardência, que tornam o hábito de escovar os dentes mais divertido para as crianças. Além disso, a escova deve ter a cabeça pequena e as cerdas macias para não machucar. “Produtos lúdicos ajudam os pais a introduzirem a higiene bucal de forma leve e divertida, ajudando a criar o hábito de escovar os dentes desde pequenos”.

Quando é o momento certo para levar as crianças ao dentista?

É essencial incluir uma consulta ao odontopediatra na rotina de cuidados médicos dos pequenos a partir do nascimento dos primeiros dentes, para que tanto a mãe quanto a criança recebam as primeiras orientações sobre os cuidados bucais com o bebê, a introdução de açúcar na alimentação, a amamentação, e sinais e sintomas do nascimento dos primeiros dentes. “Inserindo esses hábitos desde a primeira infância é possível atuar na prevenção de problemas bucais e contribuir por um desenvolvimento mais saudável das crianças”.