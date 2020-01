Dengue chega passa de 7,6 mil casos; Comitê Intersetorial de Controle promove ações no Estado

Em sua segunda reunião, o Comitê Intersetorial de Controle da Dengue apresentou nesta segunda-feira (20) um balanço das ações que envolvem todas as secretarias, órgãos públicos e entidades da sociedade civil em todo o Estado. O encontro foi no Gabinete de Gestão de Informações, no Palácio Iguaçu.

Representantes de 32 instituições participam do Comitê, coordenado pela Secretaria da Saúde do Paraná, com o objetivo de mobilizar e intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue.

Dados preliminares apresentados hoje registram mais de 7.618 casos confirmados de dengue no Paraná; 1.550 a mais que o boletim da semana anterior que somava 6.098 casos. No mesmo período, em 2018, eram cerca de 154 casos confirmados de dengue, o que representa um incremento de mais de 4.846%.

“O Governo do Estado está fazendo a sua parte, apoiando os municípios em todas as ações de orientação e assistência, por meio das 22 Regionais de Saúde, e agora por meio do Comitê Intersetorial”, afirmou o secretário Beto Preto. “Cada órgão tem sua capilaridade nos municípios e isso está definindo nossas estratégias de combate; precisamos chegar em públicos diferentes e por meio desta abrangência do comitê estamos conseguindo resultados positivos no estado”, complementou.

Ações

Durante a reunião de hoje, o Detran-PR informou que estão sendo realizados mutirões de limpeza nos pátios de 300 municípios onde o departamento atua. “Temos 100 sedes de Ciretrans e mais 200 postos de atendimento onde as medidas preventivas estão sendo aplicadas. De dezembro para cá, já demos outra destinação de cinco mil veículos que estavam parados, como sucata em nossos pátios. Outros 20 mil estão sendo preparados para leilão. São medidas para se evitar a formação de criadouros do mosquito transmissor da dengue”, afirmou o coronel Mauro Monteiro, diretor do Detran no Estado.

Outras ações foram destacadas na reunião de hoje, como da Agepar (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná), que está fazendo orientação para os motoristas nos 29 postos de pedágio, e da Cohapar, que publicou alerta para a dengue nos 18 mil boletos de financiamentos da casa própria confeccionados neste mês.

Novas ações

O Comitê discutiu novas atividades regionais, por meio da Secretaria de Educação e do Esporte, mais de 7 mil espaços que receberão os alunos a partir do mês que vem. “Vamos envolver os alunos neste início de ano letivo, e os diretores e professores ligados aos 32 núcleos de educação”, informou Beto Preto; “neste mesmo período também vamos envolver a Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia, nos câmpus de todo o Paraná, na recepção de todos os calouros.

Além disso, todas as secretarias e demais instituições que integram o Comitê Intersetorial estão promovendo ações para intensificar o combate à dengue.

Amanhã (21) haverá videoconferência no Senac, abrangendo as 35 unidades da entidade no Paraná. Na quarta-feira, dia 22, a Defesa Civil, fará videoconferência na sede da Sesa, coma a participação de prefeitos municipais, com orientações sobre atuação em situação de emergências e epidemias.

“O Governo do Paraná está atuando em todas as áreas, unido neste combate, e precisamos da colaboração de todo cidadão paranaense para eliminarmos os criadouros do mosquito da dengue. Esta é uma luta de todos; estado e comunidade”, disse o secretário Beto Preto.

O Comitê Intersetorial da dengue foi instituído pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior em dezembro de 2019. Entre as ações realizadas está a remoção técnica de criadouros nos municípios de Nova Cantu, Quinta do Sol e Florestópolis, com redução do número de infestação nos domicílios.