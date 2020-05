Denarc prende casal com 69 quilos de maconha na BR-277 em Santa Tereza do Oeste

Policiais civis da Denarc (Departamento de Narcóticos) de Cascavel, em conjunto com agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), prenderam na tarde desta quinta-feira (07) um casal que transportava em um veículo aproximadamente 69 kg de maconha.

Após denúncia de que um veículo VW Gol de cor branca estaria transportando drogas pela BR-277, os policiais trabalharam em conjunto para localizar e abordar o automóvel.

Após algum tempo aguardando, os policiais avistaram um veículo com as mesmas características passando pelo município de Santa Tereza do Oeste/PR.O veículo foi abordado já no perímetro urbano e a droga foi encontrada no porta-malas.

O casal afirmou que receberia R$ 5 mil pelo transporte das drogas de Foz do Iguaçú/PR até Curitiba/PR e que viajavam em dois para tentar não chamar a atenção das autoridades policiais.

“Sempre que há união de forças policiais com o mesmo desígnio de combate ao crime, quem ganha é a sociedade”, afirmou Thiago da Silva Teixeira, delegado da Denarc/Cascavel.

Os detidos foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhados para a carceragem da 15ª Subdivisão Policial de Cascavel onde aguardam à disposição da Justiça.