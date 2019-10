Delegacia Cidadã dá mais um passo para a construção

Em reunião de trabalho realizada na manhã desta terça-feira (29), o Prefeito Lucio de Marchi recebeu a Diretora do Fórum de Toledo e Juíza da Vara da Família, Luciana Lopes do Amaral Beal, do Promotor de Justiça, José Roberto Moreira, do Delegado Chefe da 20ª SDP, Antonio Donizete Botelho, de representantes da municipalidade, do Poder Legislativo e também conselheiros de segurança integrantes do Conseg. O encontro foi para discussão a respeito da construção da Delegacia Cidadã.

Na ocasião, foram apresentadas os projetos arquitetônicos para a obra, que foram aprovados nos respectivos órgãos pelos servidores públicos que fazem parte da Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Toledo. Este era um dever do Governo do Estado, mas Toledo assumiu o compromisso e realizou essa ação de planejamento, que já foi aprovada pelas instituições necessárias; Copel, Sanepar e Corpo de Bombeiros e também município através da Consulta Prévia do Projeto pelo Departamento de Aprovação de Projetos.

“Não é apenas Toledo que ganha com essa obra, é toda a região. A Delegacia Cidadã vem para somar na segurança pública”, disse o Delegado Botelho.

O Presidente do Conseg, Sidnei de Barros Camargo, salientou e agradeceu ao município de Toledo pela dedicação. “Temos que agradecer e parabenizar o empenho dos profissionais da Prefeitura. O que era um dever do Estado, o município fez acontecer”.

Concluindo a etapa inicial e a aprovação pelas entidades competentes, o próximo passo é iniciar o processo de licitação por parte do Governo do Estado do Paraná para saber qual empresa ficará responsável pela construção. Uma reunião com todos os envolvidos será realizada na capital para definir os próximos passos.

Para o Prefeito Lucio de Marchi, essa obra vem de encontro às ações que garantem qualidade de vida aos cidadãos. “É tratar o indivíduo com respeito e dignidade. Essa é uma força tarefa que deve ser feita com muito trabalho. Queremos que essas obras iniciam e finalizam o mais rápido possível”.

Entenda o caso

Em 2012, Toledo fez a doação de um terreno com área de 3.658,46m² no bairro Jardim Tocantins para o Governo do Estado do Paraná, para a construção de uma Delegacia Cidadã.

Está prevista uma obra com 1.791,23 m² de área construída. Estima-se um investimento na ordem de mais de R$ 6 milhões. O espaço para a construção da Delegacia Cidadã é junto ao Centro Administrativo Deputado Federal Moacir Micheletto.