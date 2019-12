Definidos grupos da Copa América 2020

Rio de Janeiro – Edição que será realizada para adequar o calendário da competição com o da Eurocopa, realizada a cada quatro anos, apenas em anos pares, a Copa América 2020 teve os grupos definidos em sorteio realizado na noite de terça-feira (3), em Cartagena, na Colômbia, país que sediará as disputas juntamente com a Argentina.

Atual campeão, o Brasil tentará defender seu título a partir do próximo dia 14 de junho de 2020, contra a Venezuela, em Cali. Já o pontapé inicial da competição será no Estádio Monumental de Núñez, dia 12 de junho, entre Argentina e Chile, seleções que fizeram a final do torneio em 2015 e 2016, e que também protagonizaram a decisão do terceiro lugar na última edição, no Brasil. A final da Copa América 2020 será no dia 12 de julho, no Estádio Metropolitano, em Barranquilla, na Colômbia.

Além de Brasil e Venezuela, o Grupo B conta com Colômbia, Equador, Peru e Catar, como convidado. No Grupo A também estão Paraguai, Bolívia, Uruguai e a convidada Austrália, além de argentinos e chilenos.

Na “chave da morte”, a Argentina atuará em casa durante toda a primeira fase e também nas quartas de final e semifinal, caso avance. Aliás, caso avance, estará embalada por ter eliminado grande rivais sul-americanos para ter a grande oportunidade de voltar a comemorar um título com sua seleção principal desde 1993, consagrando o primeiro da “Era Lionel Messi”.