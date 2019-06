De plateia vazia a multidões: cantor Gabriel Smaniotto de Foz do Iguaçu vira notícia nacional

Em apenas uma semana, o iguaçuense Gabriel Smaniotto, de 23 anos, passou de “cantor sem plateia” a promessa da música sertaneja. Ontem (16), ele foi personagem de uma reportagem de mais de 5 minutos na revista eletrônica semanal da Rede Globo, o programa Fantástico. Na casa da família, em Foz do Iguaçu/PR, os pais e o irmão mais velho controlavam a ansiedade para saber como tinha ficado a gravação. Acompanhado pela equipe do programa, Gabriel participou de um show da cantora Marília Mendonça, na última sexta (14), em Americana/SP, com milhares de pessoas na plateia.

Ainda na capital paulista, hoje (17) e amanhã (18), Gabriel Smaniotto cumpre agenda em estúdio da empresa FS Produções Artísticas, que tem no casting artistas como Fernando e Sorocaba e Thaeme e Thiago. Ele foi convidado a gravar um clipe com música inédita e já reorganiza agenda de shows.

A virada

A reportagem do Fantástico relembrou a cena que transformou a vida de Gabriel Smaniotto. No último dia 6 de junho, durante show do artista local na Feira de Artesanato de Alimentos de Foz (Fartal), no CTG Charrua, havia apenas três pessoas na plateia: o pai e a mãe do cantor, além da namorada de um dos integrantes da banda. Ele tentou alertar os parentes, em mensagem enviada no grupo da família. “Gabriel escreveu: ‘ingressos esgotados’,” conta o irmão, Guilherme Smaniotto, “e era pra ter vindo o vídeo da plateia vazia. Como o sinal de internet estava ruim, o vídeo não foi enviado e nós achávamos que o show estava bombando!,” diverte-se.

Em entrevista ao Fantástico, Gabriel admitiu: “Ninguém espera um público tão vazio”, mas emendou: “Eu tenho muito comigo de ver sempre o lado bom das coisas”. O pai e a mãe do cantor iguaçuense foram entrevistados, em Foz do Iguaçu, e revelaram: “Quando eu fui vendo que foi passando o tempo e não tinha ninguém realmente, eu fiquei emocionada,” disse a mãe, Márcia Smaniotto. Na mesma noite, mais de 60 mil pessoas assistiram ao show de Marília Mendonça, no palco principal da feira.

Mesmo assim, Gabriel Smaniotto se apresentou por 45 minutos, conforme combinado com a organização. Num vídeo postado no Twiter, tratou a situação com bom-humor e acabou recebendo apoio de famosos como Tatá Werneck: “Já passei por isso muitas vezes. Fica aqui minha divulgação do seu trabalho, Gabriel”, escreveu a apresentadora. O show não virou, mas o vídeo de bastidor postado por ele teve mais de 5 milhões de visualizações nas redes sociais e foi comentado por Marília Mendonça que o convidou para cantar num show com ela. No domingo (09), Gabriel foi convidado para cantar com Fernando e Sorocaba, no palco principal da feira. Havia 30 mil pessoas na plateia. “Tinha um cara que estava mais famoso que nós,” brincou Sorocaba.

Gabriel Smaniotto virou notícia

A história despertou o interesse de vários meios de comunicação locais, regionais e até de programas de TV de abrangência nacional. Na terça-feira (11), Gabriel foi entrevistado no Encontro com Fátima Bernardes, no Projac, em Jacarepaguá/RJ. Na quinta, iniciou gravação com equipe do Fantástico, que esteve em Foz do Iguaçu para conhecer a rotina do cantor. Além da exibição da reportagem no Fantástico, ontem (16), também houve veiculação da notícia no Domingo Espetacular (Record).

Gabriel Smaniotto gosta de música desde criança. Há seis anos iniciou carreira musical, cantando em bares e festas de universidades na região oeste do Paraná. Além das apresentações, ele trabalha com a família numa loja de roupas, na Vila Portes, em Foz do Iguaçu, e cursa Engenharia de Produção, no Centro Universitário UDC. Com a reviravolta, os pais ficaram com um funcionário a menos, mas comemoram: “Em primeiro lugar, agradecer a Deus por tudo o que está acontecendo,” falou o pai, o empresário Clair Smaniotto. “A palavra é gratidão. Além disso um orgulho imenso por ter um filho tão maravilhoso e abençoado,” conclui a mãe, Márcia Smaniotto.