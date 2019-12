D’Ale diz que está perto de encerrar a carreira no Inter

Porto Alegre – Ídolo do Internacional, Andrés D’Alessandro vive um momento importante dentro do Beira-Rio. O seu contrato encerra no próximo dia 31 de dezembro e a sua renovação ainda não foi sacramentada.

De acordo com o próprio atleta, ele e a diretoria do Colorado entraram em acordo e falta apenas a sua assinatura, que não tem data para ocorrer.

“Tenho uma relação com o clube. Estou muito perto de terminar a minha carreira aqui. Não me vejo em outro lugar”, declarou no jogo Lance de Craque, em Porto Alegre.

Aos 38 anos, a expectativa é que a permanência do jogador seja confirmada até o fim desta semana. Amigo do treinador argentino Eduardo Coudet, o capitão pode ser uma peça importante na montagem da equipe de 2020.

Ao longo deste ano, D’Ale foi participativo no Colorado, principalmente no segundo semestre, quando a equipe chegou até a decisão da Copa do Brasil. No total, ele disputou 46 jogos e anotou um gol.