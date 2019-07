Curso gratuito online para quem vai fazer o Enem

Já estão encerradas as inscrições para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2019 e, para quem vai realizar o exame nos dias 3 e 10 de novembro, toda ajuda é bem-vinda, não é mesmo? Afinal, de acordo com o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), são mais de 6,3 milhões de inscritos na prova este ano. Então, que tal ter uma vantagem estudando sozinho com um curso de graça na internet?

A Kultivi (www.kultivi.com), principal plataforma de ensino gratuito do Brasil, preparou um material completo, com 600 aulas, disponíveis a qualquer horário, em qualquer dispositivo com acesso à internet, para facilitar a vida dos estudantes.

São 120 aulas de biologia, 100 de matemática, 70 de química, 60 de história, 60 de língua portuguesa, 24 sobre literatura e 20 de redação, além, claro, de geografia, física, sociologia, filosofia, línguas estrangeiras e, até mesmo, educação física. Por meio da plataforma, os alunos podem acessar gratuitamente todo o conteúdo. “A lógica de funcionamento é simples, a plataforma é mantida pela venda de espaços publicitários para marcas parceiras que acreditam no projeto, além da captação de recursos na iniciativa privada. São empresas que querem desenvolver educação de qualidade no Brasil e atrelar sua marca a esse projeto”, explica Claudio Matos, sócio-idealizador da startup Kultivi.

Os professores que ministram as aulas têm experiência em instituições de ensino públicas e privadas, com titulações elevadas, como mestres e doutores. Há, também, jovens educadores com uma didática mais dinâmica, especialmente para os cursos preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio. Para visualizar as aulas, basta entrar no site e fazer o cadastro com nome, sobrenome, e-mail, e criar uma senha. Além das aulas, os alunos podem encontrar, também, diversos outros materiais de apoio, como artigos e dicas de estudo.

Para mais informações sobre os cursos oferecidos pela startup Kultivi, acesse o site www.kultivi.com.