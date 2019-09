Curso de Estética e Cosmética promove Mostra Mercadológica

Dominar técnicas da profissão e desenvolver aptidões de gestão e de mercado. Assim, os cursos da Universidade Paranaense – Unipar preparam o acadêmico para as amplitudes de possibilidades. Na última semana, o curso de Estética e Cosmética, da Unidade de Cascavel, realizou uma Mostra Mercadológica, reunindo importantes empresas do segmento – Bioage, Bioextratus, Boticário, Lua Cosméticos, Esthetic Store, Camila Bialeski, Via Paris e DermoClin Estética.

A atividade foi proposta na disciplina de Administração e Marketing, ministrada pela professora Adriane Uecker. O objetivo foi apresentar o processo de marketing de empresas no ramo da estética, com o objetivo de relacionar a teoria de sala de aula e a prática nas empresas. A docente destaca que Mostra viabilizou estudar todo o processo de marketing, que contempla pesquisa, consumidor alvo, produto, preço, praça, promoção e como as empresas administram o processo de marketing.

As acadêmicas Leticia Xavier, Júlia Mascarello e Bruna Stadler trouxeram produtos da Bioage – facial e corporal – e a linha home care, incentivando as clientes a cuidarem da pele também em casa. “A atividade foi muito interessante, pois às vezes compramos produtos sem pesquisar como ele é feito e de onde vêm, e a professora nos deixou curiosas para saber o que a empresa oferece, o porquê do desconto que dão para estudantes e esteticistas, saber como vender e apresentar o produto para o cliente”, disseram.

A Mostra, montada na entrada da Universidade, contou, ainda, com a integração de cursos.

Para avaliar a apresentação, a professora convidou a turma de formandos do curso de Administração. A estudante Tássima Moreno elogiou: “As meninas estão bem preparadas. Deu pra ver que elas se esforçaram bastante em conhecimento do produto e em convencer o cliente. Acho essencial aparência, fala, postura, chegar ao estande e ver se a pessoa está ligada no que está fazendo; todo o mundo precisa saber vender”.

A futura administradora relembrou o momento em que organizou uma Mostra Mercadológica na graduação: “Quando fiz, estava no 1º ano, e elas estão no 4º, dá pra ver a diferença no nível de desenvolvimento. A Universidade nos permite desenvolver habilidades e vejo como eu faria diferente hoje”.