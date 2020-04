Curitiba prorroga por 90 dias recolhimento de ISS de autônomos e sociedades profissionais

A Prefeitura de Curitiba vai prorrogar por 90 dias o recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS Fixo) para autônomos e sociedades profissionais. O objetivo é dar condições para que esses profissionais enfrentem o impacto econômico da pandemia do novo coronavírus, que provocou queda no movimento das suas atividades.

Essa é a terceira medida de apoio às empresas com ampliação do prazo de pagamento do ISS para minimizar os efeitos da pandemia. O município já havia anunciado, no dia 3/4, a prorrogação por 90 dias do vencimento do ISS no âmbito do Simples Nacional para micros e pequenas empresas e de 180 dias para para os Microemprendedores Individuais (MEIs).

Com essas duas medidas, serão beneficiadas cerca de 175 mil empresas na capital, com recursos de R$ 60 milhões no período.

Prazos estendidos

Outra medida anunciada pela Prefeitura é a prorrogação do período de suspensão dos prazos dos atos processuais no âmbito da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças e da Procuradoria Geral do Estado.

A suspensão, que estava em vigor até 12 de abril, foi estendida, por meio do decreto 526 de 9/4, até 30 de abril.