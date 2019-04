Cronograma capilar: o que é e como fazer o tratamento que recupera a saúde capilar

Cabelos danificados são um problema que afeta grande parte das pessoas, afinal, estamos constantemente expostos a fatores como poluição, radiação solar, cloro, uso excessivo de ferramentas de calor e procedimentos químicos que causam danos a haste capilar. Porém, já existem métodos simples para restaurar a saúde dos fios, como o cronograma capilar. “Indicado para todos os tipos de cabelo, independentemente da textura ou curvatura dos fios, o cronograma capilar promove a recuperação dos fios danificados, já que reconstrói, nutre, estabiliza o pH e devolve a queratina do fio, além de selar a cutícula para evitar que percam mais nutrientes, assim suprindo especificamente as necessidades das hastes capilares, devolvendo sua vitalidade e restaurando completamente a saúde capilar”, explica a Mabe Gouveia, médica tricologista da Clínica Valéria Marcondes.

Podendo ser realizado em consultório médico e também em casa, o cronograma capilar consiste em três principais etapas, realizadas durante um período de quatro semanas, sendo elas hidratação, nutrição e reconstrução capilar. Cada uma dessas etapas oferece uma solução específica para os cabelos danificados. “A hidratação, por exemplo, é responsável por devolver a água e os nutrientes perdidos que são essenciais para a saúde dos fios, tornando o cabelo maleável, macio, brilhante e livre do ressecamento. Para isso você pode aplicar, após o xampu, uma máscara concentrada específica para cada tipo de cabelo, que pode conter ingredientes de alta ação hidratante”, recomenda Mabe.

Já a nutrição tem como objetivo repor o manto hidrolipídico dos fios, que é produzido naturalmente pelo couro cabeludo e que tem como função proteger os fios contra as agressões externas que causam o ressecamento, o frizz e a quebra capilar.

A nutrição é o tratamento mais indicado para manter os cabelos hidratados e pode ser feita com o uso de máscaras nutritivas ou então através da umectação com óleo vegetal, que consiste em banhar os cabelos com óleo, deixando-o agir por cerca de 20 minutos antes de lavar os fios. “Esse procedimento deve ser realizado pelo menos uma vez por semana, já que esses óleos evitam a perda de água durante a lavagem, protegendo os fios e mantendo-os hidratados. Para isso, geralmente indicamos fórmulas manipuladas com óleos específicos para cada fio. Além disso, podem ser utilizados alguns óleos essenciais”, completa a médica.

Por fim, a reconstrução é a etapa mais potente do cronograma capilar e é fundamental principalmente para aquelas pessoas que passaram por procedimentos químicos nos fios ou então sofrem com quebra e queda capilar. Essa etapa tem como função repor as proteínas dos cabelos, principalmente a queratina, que representa 90% da constituição do fio. “A reposição dessas proteínas pode ser realizada através da cauterização capilar com queratina líquida ou então com máscaras reconstrutoras com ativos como colágeno, creatina e arginina”, afirma a especialista.

Como montar seu cronograma capilar

Segundo Mabe Gouveia, tudo depende da necessidade dos fios. Por exemplo, se seus cabelos embaraçam com facilidade, não possuem brilho e são excessivamente rebeldes, é importante realizar a nutrição capilar com uma frequência maior. Já cabelos ressecados, ásperos e sem movimento precisam de mais sessões de hidratação. Fios quebradiços, menos densos e que sofreram agressões recentes possuem uma necessidade maior de reconstrução. “Após descobrir a necessidade de seus cabelos, basta distribuir os procedimentos entre as quatro semanas do tratamento, realizando com mais frequência aquele que seu cabelo mais precisa. Porém, o ideal é que você realize uma avaliação específica de seus cabelos com um profissional qualificado. Apenas ele poderá recomendar o melhor tratamento para seus cabelos”, finaliza a tricologista da Clínica Valéria Marcondes.

Fonte: Mabe Gouveia, tricologista da Clínica Valéria Marcondes