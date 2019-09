Cresol investe em relacionamento para se diferenciar no mercado financeiro

Quem não gosta de ser bem atendido? Seja em uma loja, restaurante ou mesmo por telefone, não tem nada melhor do que perceber que do outro lado está uma pessoa que se interessa de verdade em resolver nossos problemas, não é mesmo?

A Cresol entende exatamente a importância de oferecer o melhor atendimento para cada cliente e por isso escolheu investir em relacionamentos próximos e produtivos com os cooperados para gerar os melhores resultados para eles.

Em 24 anos de atividade com o desafio de ser e fazer a diferença, a Cresol preza pelo atendimento pessoal e constrói verdadeiras relações de amizade, compromisso e confiança com cada cliente. Foi assim, que se diferenciou no mercado financeiro e se tornou hoje uma das maiores cooperativas do Brasil, referência em crédito solidário.

Específico e especial

Para a Cresol, cada cliente é único e especial. Mais do que uma frase para pendurar em um quadro na recepção da empresa, essa é a prática do dia a dia que estabelece nossa maior inovação como instituição financeira: o relacionamento genuinamente próximo e eficiente.

“Investir em relacionamento, pessoalidade e trazer o fator humano para as ações que praticamos no dia a dia nos permite personalizar o atendimento e a forma com que nos direcionamos a cada um dos nossos cooperados. Este é sem dúvidas o grande diferencial da Cresol em relação a outros agentes financeiros”, afirma o superintendente da Cresol, Adriano Michelon.

Sabemos que as necessidades de cada cliente são específicas e por isso não faz sentido oferecer apenas um portfólio amplo de produtos e serviços generalizados que podem não se encaixar à realidade do cooperado. Em vez disso, dedicamos um olhar personalizado às questões e aos objetivos dos nossos clientes um a um, com conversas atenciosas e significativas. Somente assim é possível encontrar soluções que realmente funcionem no contexto daquele cooperado.

Nossas equipes estão organicamente ligadas à realidade das comunidades em que estão inseridas – em dez estados brasileiros – e conhecem profundamente as necessidades financeiras e de serviços complementares de quem vive, trabalha e produz em cada região. Isso permite entender ainda melhor caso a caso e apontar os serviços e produtos ideais que vão proporcionar os resultados desejados pelo cooperado no momento em que ele mais precisa.

Esse posicionamento verdadeiramente próximo ao cooperado está presente desde o nascimento da Cresol. São mais de duas décadas trabalhando com interesse real nas pessoas. Consideramos a individualidade como algo determinante para ser a instituição financeira capaz de atender as necessidades do cooperado com sensibilidade e eficiência. Desde o princípio conhecemos de perto o potencial, a dedicação e o trabalho de cada associado e nos dedicamos com atenção especial para que todos realizem seus sonhos, propósitos e negócios.