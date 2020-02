Crea-PR em Cascavel terá nova sede modelo de sustentabilidade

Na tarde desta sexta-feira (21) o presidente do Crea-PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná), Ricardo Rocha, esteve na sede do Crea em Cascavel, onde fez a assinatura do edital de licitação para a construção da nova sede do Conselho.

O prédio de 336 metros quadrados, nas esquinas das ruas Rio Grande do Sul com a Presidente Bernardes, no centro da cidade, será demolido e dará lugar a um novo, moderno e autossutentável, com área triplicada, passando para quase mil metros quadrados de área construída.

O novo projeto conta com um subsolo para amplo estacionamento, térreo, auditório para 86 lugares e área ampla de vivência no piso superior. O investimento será de R$ 4,1 milhões de reais. “Esta obra em Cascavel é uma referência dentro da história do nosso Conselho Profissional. É um marco dentro das nossas obras. A partir deste momento nós não admitimos mais construir prédios que não tenham os conceitos de sustentabilidade, como eficiência energética com o uso de painéis fotovoltaicos para produção própria de energia, reúso de água da chuva e outro conceito fundamental: a acessibilidade”, afirma Ricardo Rocha, presidente do Crea-PR.

O projeto conta com um moderno sistema solar fotovoltaico que irá gerar sua própria energia para consumo que terá ainda a certificação Procel, que é um selo de qualidade que comprova o uso eficiente da energia elétrica, o combate ao desperdício e a adoção de hábitos de consumo conscientes.

Toda a estrutura do novo prédio será acessível de acordo com a legislação e normas vigentes. Haverá elevadores nos estacionamentos e acessibilidade nos banheiros, auditório e áreas comuns, o que proporciona segurança e o conforto a idosos e pessoas com deficiência. A nova sede também terá uma “parede verde”.

Após a assinatura do presidente do Crea-PR do edital de licitação, o edital deve ser publicado já na próxima semana quando as empresas interessadas terão um prazo de 30 dias para apresentarem suas propostas.

No período de obras, a sede do Crea Cascavel mudará de endereço sendo instalada provisoriamente numa casa na Rua Presidente Kennedy, esquina com a Rua Rui Barbosa, (ao lado da Unipar e próxima ao Shopping JL), na região central de Cascavel.

A previsão é que a obra fique pronta em 18 meses.