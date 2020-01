CPB inicia ano de olho em mais recordes nos Jogos Paralímpicos

Rio de Janeiro – O ano de 2020 começa com grande expectativa para os principais atletas do mundo por conta dos Jogos de Tóquio. Para o CBP (Comitê Paralímpico Brasileiro), será a oportunidade de consolidar o plano estratégico estabelecido em 2017, que inverteu a lógica do esporte paraolímpico no Brasil. Desde então, o Comitê vai até as pessoas com deficiência, e não mais as pessoas com deficiência vão até o Comitê.

O plano traçado após a campanha em casa, nos Jogos Rio 2016, deu-se pela meta, o top 5 no quadro de medalhas, não ter sido atingida no Rio de Janeiro. Na ocasião, com sua maior delegação em uma Paralimpíada e representantes em todas as modalidades, o Brasil terminou em oitavo lugar com 14 medalhas de ouro. Antes, vinha de 21 ouros em Londres 2012, sua melhor campanha na história, e de 16 ouros em Pequim 2008, melhor resultado até então.

Desta vez, o Comitê Paralímpico Brasileiro inicia o ano olímpico celebrando os resultados conquistados na temporada 2019 em competições internacionais.

No ano recém-encerrado, o calendário esportivo contou com campeonatos mundiais de 10 modalidades: atletismo, canoagem, ciclismo (pista e estrada), esgrima em cadeira de rodas, futebol de 7, halterofilismo, natação, parabadminton, parataekwondo e tiro esportivo, além dos Jogos Parapan-Americanos de Lima. A bandeira brasileira compôs as cerimônias de pódios nessas competições em 377 vezes, das quais 145 o pavilhão tremulou no ponto mais alto.

No Parapan de Lima, por exemplo, o Brasil conquistou 308 medalhas e ficou no primeiro lugar do quadro geral do evento. Ao todo, 248 atletas foram premiados nos 10 dias de competição, em sua melhor campanha na história da competição.

Os resultados no ano garantiram ao Brasil 79 vagas em 12 modalidades (atletismo, bocha, canoagem, ciclismo, futebol de 5, goalball, natação, remo, tênis de mesa, tiro com arco, tiro esportivo, vôlei sentado) nos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020.

Modalidades destaques

Dentre as modalidades em que os paratletas brasileiros mais se destacaram em 2019, estão a natação, o atletismo e o halterofilismo. Somente nos Jogos de Lima e nos Mundiais dessas três modalidades, os brasileiros estabeleceram 66 recordes. Os resultados renderam o segundo lugar no Mundial de Atletismo em Dubai (14 ouros, nove pratas e 16 bronzes), o 11º no Mundial de Natação em Londres (cinco ouros, seis pratas e seis bronzes) e a conquista inédita da prata na disputa por equipes do Mundial de Halterofilismo no Cazaquistão.