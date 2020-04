Covid-19: Região deve ter 7 mil testes rápidos; nenhum laboratório é habilitado

Cascavel – Os 3 mil testes rápidos de covid-19 adquiridos pela Prefeitura de Cascavel devem chegar ainda nesta semana. De acordo com o secretário de Saúde, Thiago Stefanello, a previsão é de o material chegar até sexta-feira (3). Enquanto isso, detalhes relacionados sobre o uso ainda estão sendo definidos. “Desde a portaria de transmissão comunitária no País, só se faz testes nos pacientes internados. Com a chegada dos testes rápidos, ainda está sendo elaborado um fluxo técnico para definir quem deverá fazer uso e de que forma, domiciliar ou em local definido. Esses detalhes todos estão sendo avaliados pela equipe técnica da secretaria”, explica.

Ele confirma que, com a realização de mais testes, além de agilizar o isolamento do paciente que testar positivo, evitando contaminação, também vai auxiliar para que haja um panorama mais real da situação no Município.

Em Foz do Iguaçu, o Hospital Ministro Costa Cavalcanti, mantido pela usina de Itaipu, já está habilitado pelo Lacen (Laboratório Central do Estado) para fazer testes rápidos (Real Time – PCR) para detecção da covid-19, com diagnóstico em até duas horas. Já há no estoque 90 kits para exames rápidos, mas a expectativa é de receber nesta semana mais 1.500 dos 4 mil que foram adquiridos. Todos os exames só serão feitos mediante encaminhamento da Vigilância Sanitária de Foz e região.

Em Cascavel, há um laboratório privado que realiza o exame, só que até agora nenhum laboratório do Município nem da região oeste consta na lista de laboratórios habilitados pelo Estado para a realização desses testes. Ou seja, mesmo que o exame teste positivo para algum paciente, ele deve ser refeito pelo Lacen, que tem demorado vários dias para entregar o resultado devido à grande demanda.

Os testes

Em Cascavel, cada kit custou ao Município R$ 90 e apresenta o resultado em dez minutos. Além disso, esse teste é confirmatório, ou seja, não necessita de contraprova.

Ainda segundo o secretário, mesmo com a aquisição dos testes pelo Município, o Estado deve continuar enviando kits ao Município para coleta do exame.

A reportagem questionou a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) sobre a quantidade de testes enviados aos municípios e como funciona esse envio, se por demanda ou por habitante, assim como a previsão para envio de novos lotes. Porém, até o fechamento desta edição não houve retorno.

Planos de saúde devem cobrir exame

A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) determinou e incluiu o exame que testa covid-19 no rol de procedimentos obrigatórios dos planos de saúde. Especializado em Direito do Consumidor, o advogado Eliabe Betiato explica que a inclusão ocorreu por meio da Resolução 453, mas lembra que não é possível o próprio paciente solicitar o teste. “A solicitação deve ser feita por indicação médica e seguindo o protocolo e as diretrizes definidas pelo Ministério da Saúde. Outro fator importante é que, por ser exame obrigatório, ele não pode ser submetido a período de carência, ou seja, assim que solicitado pelo médico, deve ser realizado em laboratório particular e custeado pelo plano”.

Caso haja negativa do plano de saúde na liberação do exame, a recomendação é buscar o Procon. “A resolução é clara e, se o plano negar o custeio do exame, há uma falha na prestação de serviço, com base no Código do Direito do Consumidor. Assim, o consumidor deve procurar o Procon, estadual ou municipal, ou ainda um advogado que possa lhe auxiliar nessa questão”, esclarece Eliabe.

Paraná tem 185 casos, no oeste são 27

Foz do Iguaçu – O Boletim do Novo Conoravírus, divulgado pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), mostra que o número de confirmações de covid-19 no Paraná é de 185, com 25 a mais que no boletim anterior. São 14 mulheres e 11 homens, com idades entre 28 e 72 anos, que tiveram resultado positivo para covid-19.

Na região oeste houve a confirmação de mais dois casos, um em Cascavel e outro em Foz do Iguaçu. Com isso, ambos municípios somam 11 casos, elevando o total no oeste para 27.

Ainda em Foz, está internado em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) o primeiro paciente diagnosticado com a doença a necessitar de internamento hospitalar.

Já em Cascavel, o marido da primeira paciente diagnosticada com a doença – que também é médico e havia testado negativo – apresentou sintomas graves na última terça-feira (30) e está internado na UTI de um hospital privado com problemas pulmonares. O exame para testar a doença foi realizado novamente e o resultado é aguardado.

Na Ala Covid do HU (Hospital Universitário) de Cascavel há três pacientes que aguardam resultado do exame. Também é esperada resposta sobre a suspeita da morte ocorrida no último domingo.

Em toda a região há 1.087 casos suspeitos da doença sendo monitorados. Os municípios que mais têm casos são: Cascavel com 793 e 11 confirmações; Foz do Iguaçu com 73 suspeitos e 11 confirmados; Marechal Cândido Rondon, com 44 suspeitos e dois confirmados (apenas 1 oficialmente pela Sesa); Nova Aurora, com 39 suspeitas; seguida de São Miguel do Iguaçu com 37 suspeitos, e de Cafelândia, com 33 suspeitos.