Covid-19: Novos leitos de UTI estão disponíveis no Huop

Ala Covid-19 do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop) conta com dez novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, que tiveram a instalação e a abertura nessa quarta-feira (10). No total, agora são 20 leitos de UTI, e permanecem os 20 leitos de enfermaria, exclusivos para pacientes com Covid-19. A previsão é que a ocupação dos leitos ocorra de forma gradual. Os leitos estão disponíveis no sistema para a macrorregião oeste.

A viabilização dos novos leitos foi possível após a entrega de 10 monitores e 7 respiradores, pela Secretaria Estadual de Saúde. Além disso, em uma adequação interna, o Huop também disponibilizou outros 3 respiradores, para a instalação dos 10 leitos. Os novos profissionais que vão atuar nesta unidade foram contratados através do chamamento público, que já havia sido iniciado com a previsão da ampliação do atendimento, conforme anunciado pelo governador do Estado, Carlos Massa Ratinho Junior, durante a visita ao hospital em abril.

HUOP É REFERÊNCIA PARA COVID-19

O Huop é referência no atendimento de pacientes com coronavírus na região. Devido à pandemia, o hospital realizou diversas adequações, principalmente relacionadas ao fluxo interno. Para a Ala Covid-19, foi necessário estruturar o espaço físico construído para a futura Ala de Queimados, local que recebe pacientes desde o dia 21 de março.

Até o momento, mais de 120 pacientes, suspeitos ou confirmados, passaram pela unidade, e desde quinta-feira (04), a UTI da Ala Covid-19 atingiu a capacidade máxima. Sendo assim, de acordo com o diretor geral do Huop, Rafael Muniz de Oliveira, a ampliação de leitos se deu no momento certo. “Temos observado o crescimento do número de casos e a resposta do Estado nesse momento é condizente nesse período”, afirma.

Além da adequação de espaço, o hospital também tem ofertado treinamentos e simulações realísticas sobre a condição clínica dos pacientes suspeitos da doença, para toda equipe multidisciplinar. Estes treinamentos também foram ofertados a todos os novos profissionais, contratados através do chamamento público.