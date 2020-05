Covid-19: Acesc recomenda o máximo de 10 pessoas em cerimônias fúnebres

Por conta das medidas de prevenção em relação à pandemia do novo coronavírus (covid-19) e seguindo as orientações das autoridades de saúde e da administração pública para evitar aglomerações, a Acesc (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel), por meio de portaria publicada nesta terça-feira (12), no Diário Oficial do Município, recomenda, no máximo, 10 pessoas ao mesmo tempo nas capelas mortuárias durante as cerimônias fúnebres como velório.

A orientação leva em conta os espaços reduzidos das capelas, conforme aponta a portaria. “Considerando o decreto municipal sobre eventos público e privado com limite máximo de até 50 pessoas, devido ao tamanho das capelas recomendamos limitar o número de 10 pessoas presentes concomitantemente durante a guarda de corpo em cerimônia fúnebre quando da realização de velório, evitando aglomerações e mantendo uma distância saudável dos presentes”, pontua o documento.

A medida já está em vigor em Cascavel.