Costa Oeste: Lindeiros iniciam contagem regressiva para a temporada

Santa Helena – Os municípios beira Lago de Itaipu já estão em contagem regressiva para o início da temporada das prainhas em seus respectivos balneários. A primeira abertura oficial será em poucos dias. No próximo fim de semana, a praia mais agitada da Costa Oeste começa a receber os turistas com um megashow gratuito.

A abertura da Temporada de Verão 2019/2020 em Santa Helena contará com apresentação da banda Skank já no próximo sábado (19) a partir das 23h com acesso gratuito. Além dessa programação ocorre a 6ª Santa Helena Motorcycle. O encontro de motociclistas é organizado pelo Grupo Forasteiros do Oeste em parceria com a prefeitura e ganhou forças desde o ano passado quando foi incorporado na programação da abertura da temporada. Neste ano, a expectativa é receber turistas de todo o Brasil e de países vizinhos. A temporada se estende até fevereiro de 2020.

Há outros destaques ainda na programação de abertura. Na noite da próxima sexta-feira grupos locais e regionais fazem apresentações musicais. No sábado ocorre a recepção dos motociclistas com café de manhã e, no decorrer do dia, as bandas comandam o espetáculo no palco central. Tudo de graça. Após o show do Skank, sábado, haverá mais dois grupos musicais para fechar a noite. No domingo, a festa continua com música e show de manobras.

Santa Helena é conhecida nacionalmente por possuir espaços adequados para o turismo de eventos.

Para este ano, o balneário recebeu novos investimentos por meio de um convênio com a Itaipu Binacional e conta com iluminação em LED, quadras esportivas reformadas, areia nova, banheiros melhorados, segurança e manutenção cotidiana dos canteiros, ruas e quiosques.

Mais sossego

Não muito longe dali, no Distrito de Porto Mendes, em Marechal Cândido Rondon, está outro ponto bastante procurado pelos turistas na alta temporada, sobretudo por famílias com crianças. As adequações estão na reta final e a temporada começa oficialmente de 15 a 17 de novembro com o Campeonato Sul-Brasileiro de Jet Ski com mais de 60 participantes, além de convidados do Paraguai, do Uruguai e da Argentina. Segundo o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Sérgio Marcucci, o ecoturismo terá espaço de destaque por lá nesta temporada.

O primeiro grande evento nesse sentido já foi realizado com os Jogos de Aventura e Natureza no mês passado.

Entre as melhorias na estrutura está o recapeamento asfáltico na via principal do parque de lazer, a pintura dos atracadouros, postes, mesas e bancos do camping, além da troca de areia da quadra e a instalação de nova tela, a colocação de novos superpostes e a implantação de mais pontos de iluminação e refletores.

Com problemas

Enquanto os municípios linediros ao Lago de Itaipu se prepararam para o turismo, em outros pontos da região alguns estão com suas estruturas em condições de abandono. É o que acontece com um dos balneários mais elitizados do oeste, o de Boa Vista da Aparecida.

Conhecida por acomodar residências de alto padrão à beira do lago, turistas e população local não podem contar com a praia como opção de lazer.

Indignados, moradores usaram as redes sociais para denunciar mato alto, estruturas se deteriorando, churrasqueiras e quiosques parcialmente destruídos, lixo espalhado por todo canto e até as margens do lago, onde antes era a faixa de areia, hoje há apenas plantas daninhas.

No mês passado a administração municipal alegou que sempre buscou alternativas para alavancar o potencial turístico do Município, mas que investimentos mais vultosos precisaram ser feitos em saúde e educação.

Por exigir valores significativos para as melhorias no balneário, a prefeitura informou que a limitação orçamentária acaba sendo um obstáculo.

Esse espaço, que era administrado pela iniciativa privada, voltou a ser gerenciado pelo poder público em 2015. Agora, um projeto de lei em tramitação busca parceiros para a remodelação da estrutura.

O Município alertou que equipes locais fariam a limpeza do espaço, mas a reportagem não conseguiu contato para saber se os trabalhos já tiveram início e se a estrutura terá condições para ser usada no verão.