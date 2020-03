Corte no orçamento: Reitor da Unioeste propõe troca para igualar custeio

Cascavel – O reitor da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Alexandre Webber, esteve reunido ontem (12) com representantes da Casa Civil e Secretaria da Fazenda para tratar de soluções que possam auxiliar na equiparação do custeio da universidade e do HU (Hospital Universitário), com o valor liberado no ano passado. “O que propusemos é uma troca. Para que possamos alcançar o orçamento de custeio liberado em 2019 para o HU, de R$ 24 milhões, precisamos de mais R$ 6 milhões, porque este ano só tivemos R$ 18 milhões liberados. Para a Unioeste tivemos R$ 11 milhões este ano, contra R$ 15 milhões ano passado. Diante desse cenário, a solução proposta foi a devolução de valores que estão na conta da universidade e que foram retidos oriundos da Drem (Desvinculação de Receita de Estados e Municípios). Esses valores são referentes a 2018 e 2019. Do HU são pouco mais de R$ 6 milhões retidos, que devolveríamos ao Estado e receberíamos de volta por outra fonte, dentro da legalidade. Da mesma forma da universidade, que o valor retido fica próximo dos R$ 4 milhões, poderiam ser repassados R$ 2 milhões no primeiro semestre e dois no segundo”, explica Alexandre.

O dinheiro solicitado já tem destino certo: “A verba para o HU foi solicitada emergencialmente, uma vez que, com esse valor, conseguíramos regularizar o pagamento dos médicos na data correta e também garantir a compra de insumos e medicamentos para manter um estoque seguro para pelo menos dois meses. Já para a universidade poderíamos aguardar alguns dias”, afirma o reitor.

Webber disse que a proposta já tem o aval da Casa Civil e depende agora da equipe da Secretaria da Fazenda analisar a questão burocrática.

Universidades recebem 263 professores

O governador Carlos Massa Ratinho Júnior assinou nessa quinta-feira (12) a autorização para nomeação de 263 professores para universidades estaduais do Paraná. São profissionais de diversas áreas acadêmicas aprovados em concursos públicos realizados em anos anteriores e que ainda não haviam sido chamados.

Desse total, a Unioeste vai receber 59 docentes.