Corpo fica mais de 2 horas na BR-277

O corpo de Enio Rosa da Silva, 59 anos, que morreu atropelado por uma carreta no início da tarde de ontem, permaneceu por mais de duas horas na BR-277 até finamente ser recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal). Uma viatura do Corpo de Bombeiros ficou no local auxiliando na preservação da cena e no desvio do trânsito.

De acordo com o IML, a viatura que recolhe os corpos estava em Quedas do Iguaçu, onde fora buscar outro corpo. O IML tem duas viaturas que fazem o mesmo trabalho, mas uma delas está em manutenção há mais de uma semana.