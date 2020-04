Coronavírus faz preço da cesta básica subir 1,9% em Foz do Iguaçu

No mês de abril, o Índice de Preços ao Consumidor subiu 1,9% no município. Alguns produtos, como tubérculos e legumes, chegaram a ter alta de 32,8%. As informações são do Centro de Pesquisas Econômicas e Aplicadas (Cepecon) da UNILA.

Segundo a pesquisa, uma das causas da alta dos preços foi o aumento da demanda por alguns alimentos, já que as famílias estão fazendo mais refeições em casa. Foi o que aconteceu com a batata, que teve um incremento de 30% no último mês. A alta demanda também impactou nos preços do feijão-preto (26,6%), do macarrão (15,6%), da farinha de trigo (13,6%) e do arroz (8,8%). Com o aumento da farinha, o preço do pão francês também apresentou alta, que chegou a 29,7%.

Nos supermercados de Foz, outro alimento que está mais caro é a cebola, que apresentou aumento de 28%.