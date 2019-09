COPA INTEGRAÇÃO | Medianeira é vice na etapa caseira

A equipe de Medianeira conquistou em casa o vice-campeonato da 5ª etapa da 23ª Copa Integração de Voleibol Feminino, realizada na categoria 2002 (sub-17), no fim de semana. A equipe da casa, que tem no comando o técnico Alvacir “Juruna” Borges, foi superada na final por Toledo, por 2 sets a 0 (16/25 e 14/25). Para o treinador, as adversárias fizeram um jogo com poucos erros e mereceram o placar. “O vice-campeonato é um bom resultado, mas devemos destacar que hoje Toledo esteve muito bem em fundamentos como defesa e passe, enquanto que nós erramos bastante”. Na classificação, Medianeira se manteve na quarta posição com 37 pontos, agora a um ponto de Palotina, terceira colocada, e terá condições de brigar por um pódio geral na última etapa, marcada para o mês de novembro, em Foz do Iguaçu.