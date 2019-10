Copa HB20 tem prova neste sábado

A Copa HB20 abre o fim de semana de velocidade no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, com a realização da Corrida 1 da quina etapa neste sábado, com largada às 13h45. A corrida 2 será domingo, com largada programada para as 12h30. A programação também terá provas do Mercedes-Benz Challenge e da Copa Truck, neste domingo.

Nos treinos livres da sexta-feira, o cascavelense Caíto Carvalho foi o terceiro mais rápido da Copa HB20, com o tempo de 1m20s773, marca obtida no segundo treino. A dupla A. Rabelo/R. Sandoval foi a mais rápida, com 1m20s714. Felipe Carvalho, irmão de Caíto, fechou a sexta-feira com a sétima colocação, com 1m21s682.

Caíto brigará pela pole position no treino classificatório deste sábado. “O carro redeu bem e se mantendo competitivo, teremos condições de brigar pela pole position e pela vitória neste sábado”, diz Caíto.

Copa Truck

Na Copa Truck, o paranaense Wellington Cirino, de Francisco Beltrão, foi o mais rápido da sexta-feira, com o tempo de 1m19s456, pilotando um Mercedes-Benz. O pernambucano Beto Monteiro (Volkswagen) foi o segundo, com 1m19s561; ao passo que o paulista André Marques (Mercedes-Benz) foi o terceiro, com 1m19s607.

Programação do sábado, 5 de outubro

8h: Abertura dos portões

8h10 às 8h30: Copa HB20 – Classificação

8h50 às 9h40: Copa Truck – Treino Livre

10h10 às 10h40: Mercedes-Benz Challenge/CLA 45 AMG Cup – Treino Livre

10h50 às 11h15: Mercedes-Benz Challenge/C250 Cup – Treino Livre

11h30 às 12h10: Mercedes-Benz Challenge – Treino Livre Geral

12h20 às 13h20: Copa Truck – Classificação

13h45 às 14h10: Copa HB20 – Corrida 1

14h25 às 14h45: Mercedes-Benz Challenge/C250 Cup – Classificação

14h50 às 15h10: Mercedes-Benz Challenge/CLA 45 AMG Cup – Classificação

15h20 às 16h20: Ação Promocional Speed Truck

16h às 17h: Visitação aos Boxes

Programação do domingo, 6 de outubro

8h: Abertura dos portões

8h às 8h15: Mercedes-Benz Challenge – Warm Up

8h20 às 8h35: Copa HB20 – Warm Up

8h40 às 8h55: Copa Truck – Warm Up

9h às 10h: Ação Promocional Speed Truck

9h às 10h: Visitação aos Boxes

10h10 às 10h30: Desfile dos Pilotos

11h02 às 11h47: Mercedes-Benz Challenge – Corrida

12h30 às 12h55: Copa HB20 – Corrida 2

13h15 às 13h35: Atração de Pista

14h05 às 14h30: Copa Truck – Corrida 1

14h46 às 15h11: Copa Truck – Corrida 2