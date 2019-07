Copa do Brasil: Raposa e Galo fecham a 1ª rodada das quartas de final

Belo Horizonte – Atlético-MG e Cruzeiro iniciam nesta quinta-feira (11), às 20h, no Mineirão, a decisão por uma vaga às semifinais da Copa do Brasil. A volta está marcada para 17 de julho, às 19h15, no Independência. O momento atual de Atlético-MG e Cruzeiro é distinto, com o Galo em paz e ascensão na temporada, enquanto a Raposa busca se recuperar dentro e fora de campo, pois vive uma complicada crise institucional.

Na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Cruzeiro hoje não parece nem sombra do time bicampeão da Copa do Brasil e que tinha em Mano Menezes um sinônimo de solidez e eficiência. O elenco ainda é um dos melhores do Brasil, mas a confiança escorreu pelo ralo. Para piorar, pela primeira vez em dois anos, os salários estão atrasados, como admitiu Thiago Neves.

Nos três duelos anteriores, o Atlético se deu melhor em cima do maior rival. O time celeste tenta quebrar esse pequeno tabu contra o Galo e avançar na competição mata-mata. No total, a dupla se enfrentou seis vezes em jogos eliminatórios nacionais, com quatro vitórias atleticanas e dois empates.