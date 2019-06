COPA AMÉRICA: Brasil x Paraguai vale uma vaga na semifinal

Porto Alegre – Sem ter levado nenhum gol durante toda a fase de grupos da competição da Copa América 2019, o Brasil entra em campo hoje à noite pelas quartas de final para enfrentar o Paraguai, às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

A seleção paraguaia é uma “pedra no sapato” da Canarinho. Nas duas ultimas edições da competição, as equipes se enfrentaram justamente na decisão pela vaga na semifinal e o Brasil acabou eliminado nos pênaltis após empate no tempo normal. Ou seja, seguir sem levar gol hoje é uma boa para os brasileiros, mas desde que os atacantes aproveitem as oportunidades e façam as redes balançarem. Caso contrário, existe a possibilidade de nova queda, desta vez com a defesa invicta.

Além do confronto, outra situação que preocupa as equipes é a condição do gramado da Arena, o que fez Brasil e Paraguai adotarem uma programação diferente ontem, na véspera da partida, sem a tradicional atividade de reconhecimento de campo. Para complicar a situação do gramado da Arena, a condição climática prevê instabilidade para Porto Alegre

Quem avançar de Brasil x Paraguai terá pela frente na semifinal, em Belo Horizonte, o vencedor da partida entre Venezuela e Argentina, que medirão forças amanhã a tarde, no Rio de Janeiro.

Everton conhece os atalhos da Arena

Atacante do Grêmio que ganhou destaque na seleção depois do último jogo, Everton está na mira do futebol europeu e agora, jogando “no quintal em casa” contra o Paraguai, tem nova chance para brilhar. Após iniciar como reserva nos dois primeiros jogos na Copa América, “Cebolinha” assumiu a titularidade e justificou a aposta diante do Peru: marcou um gol, deu assistência, infernizou a zaga adversária e foi protagonista na goleada por 5 a 0. Com o pouco tempo em campo e os dois gols, é o artilheiro da seleção brasileira na competição e um dos goleadores do torneio, ao lado de Philippe Coutinho, que também balançou as redes duas vezes, mas titular nos três jogos da primeira fase.