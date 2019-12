Contrabando, embarcação e veículos são apreendidos na Operação Hórus

Foz do Iguaçu/PR – Na última sexta-feira (06), uma equipe da Polícia Federal em conjunto com Polícia Civil do COPE, durante patrulhamento embarcado no lago de Itaipu, na região de Itaipulândia, realizaram a apreensão de uma embarcação em fibra, equipada com motor yamaha 200 HP carregada com aproximadamente 80 caixas de cigarros, em localidade conhecida como braço da Lindamar, Porto dos Rochas.

No momento da abordagem, o piloto da embarcação se evadiu em meio à mata não sendo possível localizá-lo. No local foram apreendidos ainda dois veículos que estavam carregados com as mercadorias da embarcação, um Siena vermelho, placas KAC0487 e uma Quantum vermelha, placas GPH5154. A carga de cigarros e os veículos foram encaminhados para a Receita Federal em Foz do Iguaçu.

Na mesma data, por volta de 20h, durante patrulhamento de rotina em Foz do Iguaçu/PR, equipe de policiais visualizando atitude suspeita abordou o veículo Spin Chevrolet placa AZS-7198 (táxi), nas proximidades do porto clandestino do dentão (Rua Tiradentes x Rua Quatorze de Março) e constatou que o condutor do veículo transportava 5 volumes de óculos de grau. O condutor, o veículo e o material foram encaminhados para a Receita Federal em Foz do Iguaçu.

Fazem parte a Operação Hórus PF, PRF, RF – Alfândega, COBRA/BPFRON/PM/PR, BOPE/PM/MS, DOF/MS, COPE e TIGRE PC/PR, FNSP e Exército do Brasil, com o apoio da SEOPI/MJSP