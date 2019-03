Contra Gralha, Serpente quer fechar a trinca

O Cascavel CR fechará a 4ª rodada da Taça Dirceu Krüger neste domingo. Desafiará o Paraná Clube às 20h na Vila Capanema. A Serpente Tricolor chega empolgada para o confronto, depois de ter vencido o Coritiba e derrubado a última invencibilidade do campeonato. Foi também a primeira vitória da equipe sobre o Coxa em 11 jogos do histórico do confronto, desde 2003. Desta vez, a Serpente Tricolor tenta novo feito inédito, pois nunca triunfou diante da Gralha. Foram 11 duelos desde 2007, com nove vitórias paranistas e dois empates. Caso encerre o jejum, o time cascavelense encerrará a fase classificatória do Paranaense 2019 como único a ter vencido os três integrantes do Trio de Ferro da capital.