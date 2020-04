Containers são equipados com salas de observação e de suporte avançado

A Fundação Hospitalar São Lucas, em Cascavel, prepara mais uma estrutura de apoio para o enfrentamento à covid-19. Serão quatro containers equipados com 16 salas para observação de pacientes e dois boxes de suporte avançado. A estrutura está localizada anexa ao hospital, na Rua Mato Grosso, região central da cidade.

As salas para atendimento de emergência contarão com os mesmos recursos disponíveis no pronto-socorro, como o sistema de suprimento de gases (aspiração a vácuo, ar comprimido e oxigênio), maca e materiais para atendimento básico.

O suporte avançado disponibilizará equipamentos para estabilização de vida, em casos de parada cardiorrespiratória e insuficiência respiratória grave. As salas de suporte avançado serão equipadas com monitores multiparamétricos e aparelhos para ventilação mecânica.

