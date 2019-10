Conheça quatro aplicativos que facilitam a vida de quem mora sozinho

Morar sozinho é um sonho para muitas pessoas. No entanto, com as tarefas do dia a dia, pode ficar muito difícil conseguir se organizar para fazer tudo o que é necessário, e é comum que coisas importantes sejam deixadas de lado.

Pensando nisso, várias startups desenvolveram ferramentas para ajudar os jovens a entrar nessa nova rotina da maneira mais adequada.

Conheça alguns aplicativos que ajudam bastante no momento de organizar o seu dia a dia quando você é o único responsável por cuidar das tarefas domésticas.

Guia Bolso

Um dos problemas mais comuns ao morar sozinho diz respeito às demandas financeiras da casa. Conta de água, luz, internet, entre outras coisas que são necessárias pagar mensalmente, para quem não está acostumado com isso, é importante cuidar para não sair do controle.

O Guia Bolso é um aplicativo que ajuda a controlar seus gastos, a partir de entradas e saídas de movimentações em suas contas. Ele te ajuda a evitar ficar no vermelho e principalmente a guardar um pouco de dinheiro mensalmente para as situações de emergência.

Fogás

Uma das coisas mais frustrantes é acabar o gás quando você está no meio do preparo de alimentos. Por isso, é importante ter à mão o contato de alguma empresa que entregue os botijões assim que você precisar.

O aplicativo da Fogás permite que você tenha esse contato facilmente, podendo pesquisar entre as opções da sua região e escolher de acordo com preço ou tempo de entrega do novo botijão.

BoaLista

Ir até o supermercado é uma tarefa que pode levar poucos minutos quando você se prepara com uma lista. Além disso, é uma excelente maneira de conseguir mais economia no valor total da compra!

O app BoaLista permite que você anote tudo o que está faltando na sua casa, para que você não se esqueça de comprar o que precisa e também não acabe comprando mais do que é necessário.

Get Ninjas

Já precisou de um reparo? Ou de uma limpeza pesada após uma festa? Para essas situações, nada melhor do que contar com um profissional qualificado e experiente. Como uma versão atualizada das antigas listas telefônicas, o aplicativo Get Ninjas reúne o contato de diversos profissionais de variadas áreas.

Dessa forma, você consegue encontrar alguém para fazer o serviço que você precisa, além de ter avaliações e referências para que tenha mais segurança no momento do atendimento.

