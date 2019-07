Conheça o outro lado do signo de Leão

O signo de Leão começou no dia 23 julho e vai até 22 de agosto. Se você é deste signo ou gosta e queira saber um pouco mais sobre essas pessoas a hora é agora. Leoninos são conhecidos como pessoas vaidosas, líderes, racionais, idealistas, comunicativos, entre outras qualidades marcantes.

Apesar das aparências, os leoninos podem ser bem inseguros. Precisam de atenção, caso contrário, acabam se sentindo inferiores e desenvolvem uma autoestima baixa. O signo de Leão tem uma grande dificuldade em não ser o centro das atenções por, de certa forma, que é melhor que os outros.

Este signo dificilmente demonstra a insegurança que sente, já que o orgulho sempre vai fala mais alto. No entanto, quem possuir um olhar mais atento consegue notar as motivações e sentimentos reais por trás das ações dos leoninos. Por ser um signo expansivo, pode acontecer de eles mostrarem mais do que gostariam.

Podem parecer centrados na maioria das vezes e gostam de exibir isso para as pessoas, mas não é muito difícil de se descontrolarem em certos momentos. Outra característica importante é o fato de gostarem de ser elogiados pelas suas ações e qualidades e, se isso não acontece, são capazes até mesmo de mudar de ambiente e ir para um lugar em que possam ter uma chance maior de serem valorizados por tudo que são.

Algumas vezes, confundem o egocentrismo do signo de Leão com o egoísmo. Vale lembrar que são duas coisas diferentes: leoninos podem ser muito focados neles mesmos, mas são generosos e adoram ajudar as pessoas do jeito deles. Ou seja, o fato de serem vaidosos e prezarem pelo seu melhor não significa que são pessoas ruins e egoístas.

Estas são algumas das características dos leoninos que muitas vezes são deixadas de lado quando falamos do signo em um nível superficial, mas elas são tão importantes quanto tudo aquilo que a gente já sabe e conhece.