Conheça detalhes do Mundial de Kart

Foram abertas segunda-feira as inscrições para o Campeonato Mundial de Kart. A mais importante competição do kartismo no planeta será realizada pela primeira vez no Brasil de 29 de outubro a 1º de novembro, no Kartódromo Speed Park, em Birigui (SP).

Para ajudar os competidores no esclarecimento das licenças e dos procedimentos de inscrição, a Comissão Nacional de Kart preparou um informativo para orientar pilotos, pais e equipes.

Diferente das provas da modalidade no País, que reúnem um grande número de categorias, o Campeonato Mundial recebe apenas as classes OK Júnior e OK. O Campeonato é regido pelo Regulamento Internacional de Kart e pelo regulamento particular da competição, ambos disponíveis no site da CIK/FIA no endereço eletrônico fiakarting.com.

Uma dúvida recorrente nos kartódromos brasileiros é relativa ao peso mínimo para as categorias do Mundial de Kart. Assim, conforme o Regulamento Internacional, o peso mínimo do conjunto piloto/kart da categoria OK Junior é de 140 kg e, da OK, é de 145 kg.

Licenças de pilotos

Para a participação no Campeonato Mundial de Kart no Brasil existem cinco classes de pilotos que podem solicitar filiação. As classes são C-Júnior, C-Restricted, C-Senior, B e A.

Classe C-Júnior: Exclusivo para a OK Júnior. Destinada para pilotos com idade entre os 12 anos (completando 12 anos no ano corrente) e 14 anos (completando 14 anos no ano corrente).

Classe C-Restricted: Exclusiva para a categoria OK. Destinada para pilotos com idade entre 14 anos (completando 14 anos no ano corrente) e 15 anos (completando 15 anos no ano corrente).

Classe C-Sênior: Exclusiva para a categoria OK. Para pilotos que no mínimo completam o seu 15º aniversário durante o ano corrente no qual a Licença é emitida.

Classe B: Exclusiva para a categoria OK. Para se qualificar ao upgrade de uma licença de grau C para uma licença de grau B, um piloto deve no mínimo completar o seu 15º aniversário durante o ano corrente em que a Licença é emitida. Além disso o competidor deverá ter sido classificado entre os 10 primeiros lugares em pelo menos 3 competições nacionais e/ou internacionais durante os 24 meses anteriores à sua candidatura.

Classe A: Exclusiva para a categoria OK. Para se qualificar para subir de grade de uma Licença de grau B para uma Licença de grau A o piloto deve no mínimo completar o seu 15º aniversário durante o ano corrente em que a Licença é emitida. Além disso, o competidor deverá ter obtido os seguintes resultados em Campeonatos ou Competições durante os 24 meses anteriores à sua candidatura:

1) Ter sido classificado entre os primeiros 33% dos participantes de um Campeonato de Kart da FIA, Troféu ou Copa disputados em uma única competição;

2) Ou ter marcado pontos na classificação final de um Campeonato de Karting da FIA, Troféu ou a Copa disputados em mais de uma competição; 3) Ou ter sido classificado entre os primeiros 33% dos participantes na classificação de 3 Competições Internacionais, sujeito a estes resultados terem sido obtidos com uma licença internacional de Grade B.

Licença de concorrente

A licença de concorrente internacional é obrigatória para participação no Campeonato Mundial de Kart. O concorrente é na verdade o responsável pelo piloto na competição. O concorrente pode ser uma pessoa jurídica (Equipe / Fabricante / Outras) ou uma pessoa física (o responsável pelo piloto). A licença de concorrente não pode ser emitida para pessoas menores de idade e não têm plena capacidade legal. No caso de pilotos maiores de idade, o piloto pode ser seu próprio concorrente, desde que seja portador de ambas as licenças internacionais (concorrente e piloto).

Emissão das licenças

Todas as federações estaduais no Brasil estão aptas para a emissão das licenças internacionais de piloto e de competidor. O valor cobrado por cada uma dessas licenças é de R$ 3.400. Cabe salientar que os pilotos têm obrigatoriamente que portar uma licença nacional válida para terem direito a solicitar a Licença Internacional. Outro fator importante de ser destacado é que o portador de uma licença de concorrente poderá ser o responsável por mais de um piloto.

Inscrições

As inscrições do Campeonato Mundial de Kart estarão abertas até o dia 23 de setembro, exclusivamente no site www.fiakarting.com. Nesse período, é possível aos pilotos encaminharem sua inscrição para o evento ao custo de 760 euros. Entre 24 e 30 de setembro estará disponível o segundo lote de inscrições, que serão exclusivamente feitas no mesmo endereço eletrônico ao valor de 1.140 euros.

O combustível do Mundial será da marca Panta (tipo RON 102 Kart), importado diretamente da Europa para a competição. Será necessário que o pedido e o pagamento sejam feitos no momento da inscrição, uma vez que não será possível comprar na pista durante o campeonato.

O combustível será entregue em tambores com 25 litros, como é usual no Mundial CIK/FIA, ao preço de 3,76 euros por litro. Assim, no momento da inscrição, o piloto deverá informar – e pagar – a quantidade de tambores que irá adquirir.