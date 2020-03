Confirmado primeiro caso de Covid-19 em Umuarama

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou na tarde desta sexta-feira (27), o primeiro caso positivo de Covid-19 em Umuarama. Trata-se de um homem na casa dos 30 anos que possivelmente contraiu o coronavírus durante uma viagem recente ao exterior – ele passou cerca de 30 dias nos Estados Unidos, México e no Paraguai. O caso havia sido notificado no último dia 22.

O mesmo informe descartou mais 8 casos suspeitos que estavam sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde. Desta forma, Umuarama conta agora com 49 notificações, um positivo, 16 descartados e 32 pessoas seguem com suspeita de infecção, monitoradas pelo sistema de saúde do município. Todas as pessoas com suspeita de infecção estiveram em outros Estados e países que registram alto índice de contaminação.

“Sabíamos que este momento chegaria, pois a pandemia tem se alastrado por todas as regiões do país, apesar das medidas preventivas adotadas por Estados e municípios. O momento é de reforçar as ações e o nível de alerta à população, para conter a circulação do vírus, que já está em nossa cidade”, orientou a secretária municipal de Saúde, Cecília Cividini.

No entanto, não há motivo para pânico. O prefeito Celso Pozzobom disse que o município está tomando todas as medidas possíveis de prevenção e atualizando as ações conforme a evolução do quadro. De acordo com decretos do Executivo, o comércio deve permanecer fechado até a próxima segunda-feira, 30, as aglomerações e reuniões populares estão proibidas e a recomendação é que a população permaneça em casa.

“Chegamos a mais um fim de semana e reforçamos o pedido que todos fiquem em casa, porque agora a situação pode se intensificar. Com a confirmação do primeiro caso e a evolução dos números, teremos de adequar as medidas em um novo decreto que será publicado neste fim de semana. Não é momento de pânico, mas de reforçar as medidas preventivas”, completou o prefeito.

Lideranças se reúnem para avaliar quadro e medidas contra os coronavírus

O prefeito Celso Pozzobom reuniu diversas lideranças das áreas de saúde, segurança, setor empresarial, Ministério Público, hospitais e também secretários municipais para ouvir as avaliações de cada um sobre o momento que Umuarama e o resto do país vivem, por conta da disseminação do coronavírus entre a população. O encontro, na manhã desta sexta-feira, 27, no Anfiteatro Haruyo Setogutte, mostrou que existem pontos de vista diversos sobre a pandemia, seus efeitos no sistema de saúde e também na economia.

O momento é de incertezas, diante de um problema ainda pouco conhecido, “mas a maior preocupação é adotar medidas com a máxima eficácia e o menor impacto social e econômico”, apontou o prefeito. “Porém nem sempre é possível chegar a um termo que agrade a todos”, disse. Pozzobom destaca a importância regional de Umuarama e defende decisões conjuntas com os demais prefeitos, “pois pela condição de polo, a cidade recebe muitos visitantes diariamente em busca de serviços de saúde, comércio e outros setores”, disse.

A reunião teve a presença do promotor de Justiça Marcos Antônio de Souza, do presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Umuarama (Aciu), Orlando Santos, do delegado chefe da 7ª Subdivisão Policial, delegado Osnildo Carneiro Lemes, dos comandantes do 25º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Carmelito dos Santos, e da Guarda Municipal, inspetor Valdiney Rissato, e do presidente da Associação Médica de Umuarama, o infectologista Ronaldo de Souza.

Participaram ainda a secretária municipal de Saúde, Cecília Cividini, o infectologista do município, Ricardo Delfini Perci, e os representantes dos hospitais – Wanderley Rosa, do Uopeccan; João Jorge Hellu, do Hospital Cemil; Cristiano Nelli, do Instituto Nossa Senhora Aparecida; e Pedro Arildo Ruiz Filho, do Norospar/ Hospital São Paulo.

A secretária Cecília informou que o plano municipal de contingenciamento do coronavírus está delineado, porém pode ter de mudar conforme a evolução dos casos. A reunião serviu para os representantes dos hospitais informarem sobre a capacidade de enfrentamento, em caso de um surto no município, “sempre lembrando que os leitos normais e de UTI existentes em Umuarama também atendem pacientes de toda a região”, destacou. Somando a população dos municípios do entorno, o sistema de saúde local suporta uma população de aproximadamente 300 mil habitantes.

POUCAS VAGAS

“Não temos UTIs nem leitos hospitalares suficientes para abrigar um grande número de infectados. Existe limitação de respiradores, demais equipamentos e insumos para uma explosão na demanda, por isso temos de reforçar as medidas preventivas e estender ao máximo a curva de propagação dos casos”, destacou o prefeito. O plano de contingenciamento prevê a utilização de outros espaços, como alojamentos cedidos pela igreja católica, entidades e até o ginásio de esportes, se for necessário, “mas estamos agindo com várias medidas preventivas, antes de chegarmos a esse extremo, e contamos com o apoio dos hospitais e da sociedade”, ponderou.

O maior apoio, porém, precisa vir da população. “O momento exige compreensão e atenção à prevenção, como o isolamento social – especialmente dos mais idosos –, evitar aglomerações, manter o distanciamento nas filas, limpeza das mãos, objetos pessoais e superfícies que mais tocamos e, quanto possível, o uso de equipamentos de proteção individual”, recomendou Pozzobom.

AÇÃO CONJUNTA

As autoridades locais têm trocado informações com outras cidades, como Toledo, Cianorte, Paranavaí e Campo Mourão, sobre a realidade de cada um, as medidas adotadas e efeitos sobre a população. O prefeito defendeu a união dos municípios da Amerios na adoção de ações uniformes, bem como das associações comerciais e o apoio do Ministério Público.

A Secretaria de Saúde explicou o fluxo de atendimento, com porta de entrada pelas unidades de saúde e Pronto Atendimento 24h Dr. Cândido Garcia. “Estamos montando uma tenda para triagem de casos suspeitos ao lado do PA, tomando decisões com coerência e ouvindo profissionais de vários setores ligados à saúde. Umuarama tem hoje apenas 40 leitos de UTI para atender toda região, então é importante racionalizar bem os recursos disponíveis”, completou Cecília Cividini, lembrando que seis UBS da cidade foram fechadas devido à dispensa de servidores pertencentes aos grupos de risco.

Outras medidas anunciadas foram o transporte aéreo do material coletado para exames em casos suspeitos, até o Laboratório Central do Estado (Lacen), agilizando os resultados, e a instalação do Comitê de Operações Especiais do município, com atuação 24h por dia esclarecendo dúvidas da população, centralizando as informações e acompanhando os pacientes com suspeita da Covid-19 em isolamento, bem como pessoas que tiveram algum contato com eles. “Estamos seguindo as resoluções e orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, quanto ao fluxo e procedimentos no atendimento, para agilizar os processos e minimizar os impactos da pandemia”, concluiu o prefeito Celso Pozzobom.