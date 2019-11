Confira o que abre no feriado prolongado em Cascavel 

Reportagem: Milena Lemes

Os cascavelenses estão se preparando para os feriados desta semana, já que nesta quinta-feira (14) é aniversário do Município e na sexta-feira(15) é Proclamação da República. Por conta disso, alguns serviços ficarão suspensos na cidade e voltam a funcionar apenas na segunda-feira (18), ou funcionarão em horário diferenciado.

As UBS (Unidades Básicas de Saúde) e as USF (Unidades de Saúde da Família) ficam fechadas até segunda-feira. Já as UPAS (Unidades de Pronto-Atendimento) estarão atendendo normalmente.

As Farmácias Básicas I e III abrem das 13h às 19h e já a Farmácia Básica II das 7h às 13h. Os horários se estendem também ao sábado e ao domingo, quando as farmácias também funcionam em regime de plantão.

Nas escolas e nos Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil) não haverá aula. O setor administrativo da Secretaria Municipal de Educação também terá as atividades suspensas no feriadão. As aulas retornam na segunda-feira.

Transporte

Quem precisar usar o transporte coletivo precisa ficar atento: tanto nesta quinta quanto na sexta-feira os horários serão de acordo com a tabela de feriado de cada linha.

Comércio

Os mercados funcionarão normalmente todos os dias. A maioria das lojas do comércio também deve atender em horário normal.

Postos de combustíveis, hospitais, farmácias e praças de alimentação de shoppings também podem funcionar.

Programação de aniversário

Nesta quinta-feira, ocorre o tradicional almoço aos pioneiros, com início às 11h no Tuiuti. O bolo de 68 anos será cortado às 17h no Parque de Exposições Celso Garcia Cid, como uma das atrações da 40ª Expovel.