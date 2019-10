Conexão: Aeroporto de Foz ganha novos voos este mês

Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu / Cataratas. Foz do Iguaçu- Foto: ANPr

Foz do Iguaçu – O Aeroporto Internacional de Foz/Cataratas vai ganhar uma série de novos voos até o fim do ano. Apenas neste mês de outubro, o terminal vai receber 13 novas frequências, sendo sete chegadas e seis partidas, todas operadas pela Latam. Os destinos e as procedências são os aeroportos de Guarulhos (SP), Galeão (RJ) e Brasília (DF). As operações começam a partir do dia 27.

Em novembro serão 11 novos voos: seis partidas e cinco chegadas. O primeiro deles, operado pela Gol, com destino e procedência do Galeão, começa já a partir do dia 1º. Os demais voos são operados pela Latam e começam a valer a partir do dia 2. Os destinos e procedências são os aeroportos de Curitiba, Santos Dumont, Congonhas e Brasília.

Já em dezembro é a vez de a Azul iniciar a frequência para o aeroporto de Confins (MG). O voo será operado a partir do dia 14. Ainda no último mês do ano, a partir do dia 15, a Amaszonas iniciará o voo com destino ao Aeroporto Internacional Viru Viru, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. O voo partirá da cidade boliviana às 2h30 com chegada prevista para as 4h40. No caminho de volta, o voo sairá de Foz às 8h, chegando às 10h10 no destino boliviano. Além disso, a partir de 5 janeiro de 2020, o terminal fronteiriço vai ganhar duas frequências semanais para Santiago, no Chile. Os voos serão operados pela JetSmart.

Certificação

O superintendente do aeroporto, Joacir Araújo dos Santos, explica que os novos voos são frutos da Certificação Operacional do terminal, conferida pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), em junho deste ano. “Antes de recebermos a Certificação Operacional, o aeroporto tinha uma restrição de quantidade de pousos e decolagens por semana. Agora, com a obtenção desse documento, a nossa expectativa é que o aeroporto de Foz receba cada vez mais passageiros e novas rotas”, disse.

O Certificado Operacional de Aeroporto é uma exigência do RBAC (Regulamento Brasileiro de Aviação Civil) 139 da Anac. As avaliações são orientadas pela OACI (Organização Internacional de Aviação Civil), que determina os critérios operacionais a serem atendidos por terminais no mundo inteiro.

Com capacidade para receber 2,6 milhões de passageiros/ano, o aeroporto iguaçuense registrou, em 2018, 2,3 milhões de viajantes, entre embarques e desembarques.

Obras

O Aeroporto Cataratas está em obras desde o ano passado. Com investimento de R$ 32,7 milhões, parte das melhorias foi entregue em junho deste ano, como a nova sala de desembarque doméstico, com 1,2 mil metros quadrados, espaço mais de três vezes maior do que a área antiga, que contava com 350 metros quadrados; o novo conjunto de sanitários, além de mais uma esteira de bagagens. Também foi entregue o novo saguão de passageiros, que tem quase o dobro do tamanho da estrutura atual, passando de 800 metros quadrados para 1,5 mil metros quadrados.

A entrega da segunda etapa das obras está prevista para dezembro. Com o fim dos trabalhos, a capacidade do terminal passará dos atuais 2,6 milhões para 5 milhões de passageiros ao ano. Ao fim, o aeroporto estará totalmente modernizado e reformado, com melhorias na área de check-in, salas de embarque e desembarque ampliadas, duas novas escadas rolantes, três novos carrosséis de bagagens, quatro novos elevadores e quatro novas pontes de embarque.