Condições do tempo: Depois da chuva, o frio

Cascavel – Depois da chuvarada da última semana, agora quem dá as caras é o frio por todo o Paraná. Em algumas cidades, inclusive, pode gear nesta terça-feira, mas de fraca intensidade (veja o mapa).

Segundo o Simepar, a massa de ar frio e seco que se deslocou sobre o Estado ontem se estabelece sobre todas as regiões a partir de hoje. O resultado disso é a potencialização do frio, mas que só deve ser mais fortemente sentido na zona sul do Estado, pertinho da divisa com Santa Catarina.

Não há previsão de geada na região oeste, mas nesta manhã os termômetros chegam aos 8ºC em Toledo, Palotina, Marechal Cândido Rondon, Cascavel e Ibema. A máxima no oeste hoje fica perto dos 20ºC na maioria dos municípios.

Apesar do friozinho, a semana ensolarada. Aliás, não há previsão de chuva para os próximos dez dias, condição que promete ajudar aqueles que tiveram as residências atingidas pela chuvarada da semana passada.

Esta semana será de modo geral mais fria que a semana passada em toda a região. A temperatura mínima varia dos 9ºC aos 12ºC e a máxima, até o fim de semana, fica perto dos 20ºC.

Queda mais brusca de temperatura por aqui só deve ser sentida a partir do dia 16 de junho, quando os termômetros podem chegar aos 5ºC, ou menos.

Já em General Carneiro, no sul do Estado, a cidade considerada mais gelada do Paraná, faz 5ºC amanhã e 1ºC no dia 16 de junho, e amanhece coberta de gelo.

Este outono, mais quente e muito mais chuvoso que o habitual, segue até o dia 21 de junho, ou seja, mais três semanas, quando se inicia o inverno.

Veja o mapa da geada:

Balanço da chuva: quase 30 mil atingidos

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil divulgou ontem boletim atualizado dos danos causados pelo excesso de chuva, granizo e vendaval registrados na semana passada no Estado, especialmente em Curitiba e a Região Metropolitana.

Foram quase 30 mil o número de pessoas atingidas pelos temporais, com 5.110 casas danificadas. Dos 676 desalojados, 198 permaneciam ontem fora de suas residências.

Em Guarapuava, uma criança de oito meses morreu devido ao desmoronamento de um muro na quinta-feira passada. Duas pessoas ficaram feridas, mas não correm risco de morte.

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil liberou nessa segunda-feira (3) o terceiro caminhão com materiais de ajuda humanitária aos municípios mais atingidos pelas chuvas dos últimos dias, todos já com decretos de situação de emergência. A prefeitura de Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, recebeu 3 mil telhas, além de 50 conjuntos de dormitório (colchão, travesseiro, cobertor e lençol), 50 de higiene (sabonete, paste de dente) e 50 de limpeza (água sanitária, sabão, detergente).

Após triagem, caberá às prefeituras encaminhar a distribuição: “Sempre para os que estão mais vulneráveis”, alerta o tenente Marcos Vidal, da Defesa Civil. Está prevista também a entrega de outras 3 mil telhas para Pinhais.

A mobilização dessa segunda-feira completa a ação do sábado (1º), quando Piraquara e Rio Branco do Sul receberam cada um 3 mil telhas e 100 conjuntos dos três modelos. A Defesa Civil disponibilizou ainda 500 lonas para as 39 cidades do Estado que sofreram prejuízos com o temporal de quinta-feira (30). Ao todo, o órgão contribuiu com R$ 400 mil.

A ajuda, explica o tenente Vidal, priorizou os municípios mais atingidos pela chuva, vendaval e granizo que tiveram de decretar situação de emergência por causa dos danos, seguindo determinação do governador Carlos Massa Ratinho Junior. “Ajudamos os municípios em que fica comprovada que a situação de emergência passa a capacidade local de assistência”, afirma o tenente Vidal.

Piraquara foi a cidade mais atingida pelas chuvas. O Município teve 1.051 residências afetadas, além de 13 escolas e Centros Municipais de Educação Infantil. Já em Rio Branco do Sul outras 893 residências sofreram algum tipo de dano. “O atendimento mostra o compromisso do nosso governo com a agilidade e eficiência no atendimento à população”, destaca o coronel Ricardo Silva, coordenador Estadual de Defesa Civil.

AMP pede apoio urgente

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Pérola, Darlan Scalco, enviou ofício ao governador do Estado, Ratinho Junior, pedindo apoio aos municípios atingidos pelas fortes chuvas e pelos vendavais ocorridos na semana passada em várias regiões do Paraná.

“Os prejuízos decorrentes do evento adverso comprometeram a capacidade de resposta econômica e/ou administrativa do poder público municipal, o que implica na necessidade de auxílio financeiro complementar por parte do governo estadual para ações de socorro e assistência à população, especialmente com o fim de restabelecer as condições de normalidade em todos os municípios do Paraná”, disse Scalco.

A AMP orienta os prefeitos dos municípios fortemente atingidos pelas chuvas que, em caso de necessidade, protocolem imediatamente seus pedidos de decretação de estado de emergência ou de calamidade pública diretamente na Defesa Civil do Paraná.

De acordo com relatório elaborado pela Defesa Civil, os municípios de Antonina, Colombo, Guarapuava, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco do Sul, São José dos Pinhais e União da Vitória foram os mais prejudicados pelas chuvas, granizos e vendavais que atingiram o Estado.

Reportagem: Juliet Manfrin