Competição é realizada em comemoração ao Dia Nacional do Bombeiro

Bombeiros de Cascavel participam de uma competição técnico profissional que está sendo realizada no Lago Municipal de Cascavel na manhã dessa terça-feira (02), dia em que se comemora o Dia Nacional do Bombeiro, instituído em 954 pelo então Presidente Getúlio Vargas, considerando a criação do Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, inaugurado em 2 de julho de 1856.

Em Cascavel os bombeiros do 4º GB (Grupamento de Bombeiros) atendem 41 municípios da região oeste com unidades em Cascavel (sede), Toledo, Marechal Cândido Rondon, Palotina e Guaíra com a missão de prevenir, combater a incêndios, buscas e salvamento, socorros públicos (APH) e Defesa Civil.

Somente nos seis primeiros meses, 180 dias, em toda a região, bombeiros do 4º GB atenderam 6.055 ocorrências, que gera uma média de 33,6 por dia. Já em Cascavel foram 3.303 ocorrências, uma média de 18 atendimentos por dia.

O 4º GB começou seus trabalhos em 11 de Abril de 1974 em Cascavel, através da 4ª Seção de Combate a Incêndio, que pertencia a Ponta Grossa.